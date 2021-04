Weinstein žádá zrušení rozsudku, který ho poslal na 23 let do vězení. Chce nový proces

Washington Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein požádal newyorský odvolací soud o zrušení loňského rozsudku, na jehož základě byl poslán na 23 let do vězení kvůli sexuálnímu napadení a znásilnění. Devětašedesátiletý Weinstein se chce domoci nového procesu, uvedla agentura Reuters. Weinstein tvrdí, že manhattanský soudce se dopustil několika chyb, kvůli nimž o jeho vině nerozhodovala nestranná porota.

Weinsteina poslal loni v březnu soudce James Burke do vězení za to, že v roce 2006 sexuálně napadl svou asistentku Mimi Haleyiovou a v roce 2013 znásilnil aspirující herečku Jessiku Mannovou. Obžalovaný popíral, že by došlo k jakýmkoli sexuálním stykům bez souhlasu obou stran. Jeho aféry přitom v roce 2017 odstartovaly kampaň proti sexuálnímu obtěžování #MeToo.



Weinstein v žádosti o zrušení rozsudku předkládá sedm argumentů včetně toho, že jednoho z porotců právníci obžalovaného označili za hrubě nekompetentního a že uložený trest je údajně přehnaně tvrdý. Weinsteinovi právníci se rovněž domnívají, že jejich mandantovi byla upřena presumpce neviny, když soudce Burke umožnil porotě vyslechnout svědectví tří žen, které tvrdily, že je Weinstein napadl. Jejich tvrzení přitom nevyústila v obvinění z trestného činu.

Weinstein se chce mimo jiné domoci zproštění viny ze znásilnění, neboť tento údajný přečin se stal před dlouhou dobou. Nový soudní proces by se podle něj měl týkat pouze méně závažného sexuálního přečinu.

I kdyby Weinstein s žádostí uspěl, nadále čelí dalším obviněním včetně znásilnění nejméně pěti žen v letech 2004 až 2013 v Los Angeles. Weinsteinovi v případě usvědčení hrozí až 140 let vězení. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinily desítky žen, většina z těchto případů je ale promlčená.