Žena šéfa ztracené ponorky je potomkem páru, který se na Titaniku vzdal záchrany

Uvedl to list The New York Times (NYT), podle kterého je Wendy Rushová prapravnučkou obchodního magnáta Isidora Strause a jeho manželky Idy, jedněch z nejbohatších pasažérů první a poslední plavby Titaniku.

Strausovy proslavil jejich tragický milostný příběh, kdy podle pamětníků Isidor Straus, spolumajitel amerického obchodního domu Macy’s, odmítl místo v záchranném člunu, aby se místo něj z potápějící se lodi zachránily ženy a děti.

Ida Strausová však nechtěla svého muže opustit a oba byli naposledy viděni, jak se na palubě Titaniku drží za ruce, zatímco se loď potápí.

Strausovo tělo bylo podle archivních záznamů NYT nalezeno v oceánu zhruba dva týdny po potopení lodi. Ostatky jeho manželky nikdy nalezeny nebyly.

Osud zámožného páru se v pozměněné verzi propsal i do filmového snímku Titanik režiséra Jamese Camerona z roku 1997 v podobě záběru na postarší pár, který se objímá v posteli, zatímco v jejich kajutě stoupá voda.

Ponorka, ve které se k vraku zaoceánského parníku ležícího na dně Atlantského oceánu kromě Rushe vydali i další čtyři lidé, se pohřešuje od nedělního večera. Naděje na záchranu se kvůli tenčícím se zásobám kyslíku zmenšují, po ponorce nicméně dál pátrá řada plavidel a zařízení z několika zemí.

Jednašedesátiletý Rush je zakladatelem společnosti OceanGate Expeditions, která je organizátorem plavby ponorky Titan a jejím provozovatelem.