Dvě stě let stará časová kapsle vydala tajemství, tip nevyšel žádnému expertovi

Velké překvapení čekali studenti a zaměstnanci slavné americké vojenské akademie West Point. Ti v pondělí slavnostně otevřeli dvě stě let starou časovou schránku, kterou našli při opravě památníku. Kadeti dopředu tipovali, co by v ní mohlo být, například americká vlajka. Zklamání přišlo, když dva pracovníci v rukavicích schránku otevřeli.