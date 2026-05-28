WHO vybrala slibné kandidáty vakcín a léčby proti ebole kmene Bundibugyo

  22:50
Expertní skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO) vybraly několik nejslibnějších kandidátů vakcín a léčebných postupů proti ebole způsobené virem Bundibugyo. Doporučily jejich prioritní testování při klinických studiích. Opatření přichází v době probíhající epidemie v Kongu a Ugandě.
foto: Michal Turek, MAFRA

Podle WHO zatím neexistuje žádná schválená vakcína ani specifická léčba tohoto typu eboly, a proto musí být veškeré experimentální přípravky nasazovány výhradně v rámci kontrolovaných studií.

Mezi nejperspektivnější kandidáty odborníci zařadili jednorázovou vakcínu rVSV-Bundibugyo. K dalšímu výzkumu doporučili také kombinované terapie založené na monoklonálních protilátkách a antivirotikum remdesivir.

Monoklonální protilátky jsou laboratorně připravené bílkoviny, které se cíleně vážou na virus a napomáhají jeho likvidaci. Remdesivir brání množení viru v buňkách.

Do prioritního testování byl zařazen rovněž přípravek MBP134. WHO zvažuje i maftivimab, který se využívá k léčení eboly způsobené virem Zaire.

Experti zároveň doporučují posoudit i vakcínu ChAdOx1-Bundibugyo, která by mohla být podle WHO dostupná k testování účinnosti v horizontu dvou až tří měsíců.

WHO ve spolupráci s úřady v Kongu a Ugandě a partnery, včetně afrického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), připravuje klinické studie za přísných etických podmínek.

Cílem je co nejrychleji ověřit bezpečnost a účinnost vybraných preparátů, které by mohly přispět ke zvládnutí aktuální epidemie.

CDC uvádí, že se na vývoji vakcíny proti této variantě viru pracuje a že by mohla být dostupná do konce roku 2026. Podle jeho ředitele Jeana Kaseyi jsou k dispozici slibní kandidáti a probíhá intenzivní mezinárodní spolupráce, informovala dříve agentura AFP.

Dosud bylo hlášeno více než 1 077 podezření na nákazu a 246 úmrtí. Epidemie byla původně vyhlášena v polovině května v provincii Ituri v Kongu a následně se rozšířila i do dalších oblastí a sousední Ugandy. Na seznamu rizikových zemí je nyní 11 států.

WHO i nadále upozorňuje, že skutečný rozsah nákazy může být vyšší, než uvádějí aktuální data, a že základní opatření zatím zůstávají hlavní obranou proti šíření viru.

