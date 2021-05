WHO považuje variantu koronaviru z Indie za zvláště znepokojivou. Je možné, že je schopná obcházet vakcínu

ŽENEVA Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí zařadila variantu koronaviru poprvé objevenou loni v Indii na seznam zvláště znepokojivých verzí viru s celosvětovým dopadem. Podle předběžných dat je nakažlivější a některé údaje poukazují rovněž na to, že by mohla být schopna obcházet imunitu získanou po očkování.

Zdravotníci jedou v Indii na doraz, situaci na místě pomáhají řešit i Lékaři bez hranic, říká jeden z jejich šéfů „Klasifikujeme ji jako znepokojivou variantu na globální úrovni,“ upozornila jedna z čelných činitelek WHO Maria Van Kerkhoveová. „Jsou dostupné informace, které naznačují zvýšenou přenosnost,“ dodala k variantě, jež vědci označují kódem B.1.617, a která má podle nich řadu dalších mutací.

WHO poskytne podrobnější informace o variantě v úterý na pravidelné tiskové konferenci o stavu pandemie ve světě. „Potřebujeme mnohem více informací o této verzi viru v této genové linii a všech odvozených liniích,“ dodala. Takzvaná indická varianta, identifikovaná vědci v prosinci loňského roku, se stala již čtvrtou, kterou organizace zařadila do kategorie zvláště znepokojivých. Tou přitom označuje mutace, které pokládá za více smrtící, nakažlivější, nebo rezistentní vůči nyní používaným lékům a vakcínám. Do skupiny patří rovněž varianty objevené nejprve v Británii (B.1.1.7), Jihoafrické republice (B.1.351) a v Brazílii (P.1). Varianta z Indie je podle některých expertů příčinou nedávného prudkého rozmachu epidemie v této zemi, kde podle dat univerzity Johnse Hopkinse nyní denně po nákaze koronavirem zemře v průměru téměř 3900 lidí a pozitivní test tam vyjde 391 000 osobám za 24 hodin. Oficiální statistiky přitom podle některých odborníků indickou situaci hluboce podceňují. Varianta se objevila již také v řadě dalších světových zemí, některé kvůli tomu zakázaly vstup cestujícím z Indie. České úřady potvrdily výskyt této verze viru na území ČR na konci dubna.