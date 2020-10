WHO ohlásila rekordní denní nárůst covidových případů, na celém světě přibylo přes 338 tisíc nakažených

Ženeva Na celém světě se za posledních 24 hodin koronavirovou infekcí nakazilo 338 779 lidí, což je dosavadní rekord. Informovala o tom ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO). Za poslední den zemřelo dalších 5514 lidí s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje.

Koronavirovou infekci, která byla poprvé odhalena koncem minulého roku v Číně, dosud testy prokázaly u téměř 36,3 milionu lidí, z nichž přibližně 1,06 milionu zemřelo.



Za poslední den evidují největší přírůstky případů nákazy Indie s 78 524 nově nakaženými, Brazílie (41 906) a Spojené státy (38 904).

Prudce se však koronavir šíří také Evropou. Podle WHO tento kontinent za posledních 24 hodin zaznamenal 96 996 nových případů, což je pro region také dosavadní rekord.

Mnohé evropské státy, včetně České republiky, v posední době zaznamenávají své rekordní nárůsty a opět zpřísňují protiepidemická opatření. Ve středu v Česku přibylo 5335 případů, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie.

Regionální šéfka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Ameriku Carissa Etienneová ve středu upozornila, že zhruba polovina všech případů koronavirové nákazy se objevila na tomto kontinentě. Na Ameriku také připadá více než polovina všech úmrtí, podle WHO přibližně 574 000.

WHO předchozí celosvětový rekordní nárůst případů zaznamenala 2. října, kdy přibylo 330 340 nakažených. Zatím největší počet úmrtí za jediný den organizace hlásila 17. dubna. Tehdy podle ní ve světě zemřelo 12 393 lidí s covidem-19.

Nyní se naděje světa upínají k vývoji nových vakcín proti koronaviru. Generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týden bez dalších podrobností naznačil, že vakcína by mohla být hotová už do konce roku. „Potřebujeme vakcíny a je tu naděje, že do konce tohoto roku možná budeme vakcínu mít. Je tu naděje,“ řekl Tedros.

V současnosti iniciativa WHO COVAX, která předpokládá distribuci dvou miliard dávek vakcíny do konce příštího roku, spoléhá na devět zatím experimentálních vakcín.