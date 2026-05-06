Pokud by vypukla nová pandemie, svět by nyní opět nebyl připraven, varuje WHO

Země se nedokázaly shodnout na systému sdílení informací o nebezpečných patogenech, tedy virech a bakteriích s pandemickým potenciálem. Neshodly se ani na pravidlech, která by zajistila spravedlivý přístup k výsledným zdravotnickým prostředkům.
Tento mechanismus, označovaný jako přístup k patogenům a sdílení přínosů (Pabs), přitom podmiňuje vstup pandemické dohody WHO v platnost.
Dohoda byla schválena v květnu 2025 jako reakce na zkušenosti s covidem-19, spornou otázku Pabs však státy přesunuly do přílohy s tím, že ji dojednají později.
Úmluva začne platit 30 dní po ratifikaci 60 států, k podpisu ji ale WHO předloží až s hotovou přílohou. Vyjednavači chtěli systém Pabs předložit ke schválení na letošním zasedání Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě, termín však nestihli a nově navrhují odklad až na rok 2027.
Bývalá liberijská prezidentka Ellen Johnsonová-Sirleafová a bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková, které spolupředsedaly nezávislému panelu WHO pro připravenost na pandemie, označily zpoždění za hluboce politováníhodné. Panel po přezkumu mezinárodní reakce na covid-19 dospěl k závěru, že rychlejší a koordinovanější postup mohl zachránit miliony životů.
„Pokud se dnes objeví nový patogen, svět na něj zůstává z velké části nepřipravený. Nedostatek opatření k prevenci a přípravě na další pandemii je medvědí službou lidstvu,“ uvedly Johnsonová-Sirleafová a Clarková ve společném prohlášení.
Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval státy, aby k řešení sporných otázek přistupovaly s naléhavostí, protože další pandemie je podle něj otázkou času.
Souvislosti tématu připomněl i aktuální případ výletní lodi s několika lidmi nakaženými hantavirem, kterou má přijmout Španělsko. Podle vyjádření šéfa WHO zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké, situaci ale sledují evropští epidemiologové.
Jednání o pandemické smlouvě začala v březnu 2021. Postup podle listu The Guardian zpomalovala nedůvěra mezi bohatšími a chudšími zeměmi i dezinformace, podle nichž by dohoda omezila národní suverenitu ve prospěch WHO.
Hlavní spor se nyní vede mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Africká skupina a další země požadují závazná pravidla, která by farmaceutickým firmám ukládala povinnost sdílet léčiva a vakcíny vyvinuté díky sdílení patogenů. Některé evropské státy naopak prosazují model, který kombinuje povinné a dobrovolné závazky.