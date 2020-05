Světová zdravotnická organizace se chce podílet na objasňování původu nového koronaviru

Ženeva Světová zdravotnická organizace (WHO) se chce podílet na čínském objasňování původu koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. V pátek to podle časopisu Stern prohlásil mluvčí WHO Tarik Jašarević. Předpokládá se, že koronavirus se v Číně přenesl z netopýrů na člověka. Americký prezident Donald Trump ale ve čtvrtek prohlásil, že má informace ukazující na to, že virus vzešel z čínské laboratoře.

Trump tvrdí, že zná indicie o původu viru v čínské laboratoři, konkrétnější však nebyl „WHO usiluje ve spolupráci s mezinárodními partnery a na pozvání čínské vlády o účast na objasňování zvířecího původu (viru),“ řekl Jašarević.

Čína kvůli koronaviru čelí mezinárodnímu tlaku. Vedle pochybností o původu je Peking kritizován za nedostatečnou transparentnost informací, které o viru světu poskytuje. USA nejsou spokojené s působením Světové zdravotnické organizace. Pozastaví její financování O možném laboratorním vzniku koronaviru spekuloval Trump, který WHO označil za pročínskou agenturu. Organizaci Trump pozastavil financování, dokud nebude jasné, zda správně na pandemii zareagovala. Ve čtvrtek americký prezident řekl, že má informace, které mu dávají vysokou míru přesvědčení o původu koronaviru ve Virologickém ústavu v čínském Wu-chanu. Konkrétnější ale nebyl. Americké tajné služby ale uvedly, že stejně jako většina vědců předpokládají, že nový virus vznikl přirozenou cestou, a ne uměle.