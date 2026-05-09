WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli

Autor:
  7:52aktualizováno  7:52
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

„K 8. květnu bylo hlášeno celkem osm případů, včetně tří úmrtí (míra smrtnosti 38 procent). Šest případů bylo laboratorně potvrzeno jako hantavirová infekce, všechny identifikovány jako způsobené andským virem,“ o kterém je známo, že je přenosný mezi lidmi, uvedla WHO.

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50 procent.

Hantavirus se začal šířit minulý týden na výletní lodi MV Hondius v Atlantickém oceánu. Na nákazu dosud zemřeli tři cestující. Plavidlo nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP na něm zůstává kolem 150 lidí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky.

Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné.

