WHO vyzývá Evropu k ostražitosti kvůli britské mutaci koronaviru. Státy mají navýšit kapacity laboratoří

Kodaň Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá své evropské členy, aby „posílili kontroly“ v souvislosti s mutací koronaviru, která se rychle šíří v Anglii. S odvoláním na vyjádření evropské větve WHO to dnes napsala agentura AFP. Podle britských expertů se nový kmen viru SARS-CoV-2 může přenášet rychleji než ty předchozí.

Covidová hrozba z Británie: nový kmen koronaviru se může šířit rychleji Britský premiér Boris Johnson v sobotu zdůraznil velkou míru nejistoty, varoval však, že zjištěná varianta koronaviru může být až o 70 procent nakažlivější. Její významné šíření zaznamenali nejdříve na jihovýchodě Anglie, nyní je hlášeno i z Walesu. Podle WHO už byla mutace odhalena i ve vzorcích v Nizozemsku, v Dánsku a v Austrálii.

Evropská centrála WHO doporučuje členským zemím, aby zvýšily kapacity pro rozbor genetické informace viru, píše AFP. Takový postup prý umožní lépe osvětlit možná rizika spojená s novou mutací. Britové nesmí letecky do Nizozemska. To se obává nového kmenu koronaviru, před kterým varují experti Podle britských vládních expertů zatím není důvod domnívat se, že by se tato podoba koronaviru pojila s těžším průběhem nemoci covid-19. Stejně tak zatím vědci nemají důkazy, že by na takto nakažené měly jiný efekt léky používané dosud při léčbě onemocnění nebo vakcíny. Fakt, že virus SARS-CoV-2 mutuje, není sám o sobě znepokojivý ani překvapivý. Jak uvedla odbornice WHO Marie Van Kerkhoveová, mutace viru SARS-CoV-2 jsou identifikovány poměrně často. Klíčové je zhodnotit, zda daná mutace zásadně mění chování viru.