Protiteroristická policie: smrt političky Widdecombeová byla cíleným útokem

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  21:55aktualizováno  21:55
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Členka britské strany Reform UK (dříve Brexit party) Ann Widdecombeová. (20....

Členka britské strany Reform UK (dříve Brexit party) Ann Widdecombeová. (20. září 2024) | foto: Reuters

Bývalá britská ministryně Ann Widdecombeová. (20. září 2024)
Policie před domem Ann Widdecombeové na jihu Anglie. (11. července 2026)
Květinový památník Ann Widdecombeové poblíž jejího domu na jihu Anglie. (11....
Policejní zásah před domem na Byrley Road v Rotherhamu, který je pravděpodobně...
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Britská politička Ann Widdecombeová se stala obětí cíleného útoku. Uvedla to v úterý protiteroristická policie, která o den dříve vyšetřování smrti osmasedmdesátileté ženy převzala. Motiv je stále nejasný, ve vazbě v souvislosti s její smrtí zůstává osmadvacetiletý muž.

„Je zřejmé, že se jednalo o cílený útok,“ řekl šéf protiteroristické policie Laurence Taylor. „Stále pracujeme na tom, abychom pochopili rozsah jakéhokoli plánování nebo přípravy a motivace, která je za tímto útokem,“ uvedl dále podle agentury AP.

Widdecombeová byla ve čtvrtek nalezena mrtvá ve svém domě na jihozápadě Anglie. Policie uvedla, že utrpěla vážná zranění, příčinu smrti ale nezveřejnila. Vyšetřovatelé se domnívají, že politička byla napadena už ve středu před svým plánovaným on-line vystoupením v televizi. V souvislosti s její smrtí policie zatkla osmadvacetiletého Brita, který je ve vazbě.

Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní tajemnice ve vládách konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.

Její smrt otřásla britskou politickou scénou. Případ podle agentury Reuters zesílil obavy o bezpečnost politiků v zemi, kde byli v posledním desetiletí zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný teroristickou organizací Islámský stát.

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