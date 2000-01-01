náhledy
Nizozemský král Willem-Alexander se fotí s japonským císařem Naruhitem a císařovnou Masako před státním banketem v Královském paláci v Amsterdamu. Z dam na snímku jsou zleva japonská císařovna Masako, nizozemská princezna Margriet, korunní princezna Amalia a její sestra princezna Ariane.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský premiér Rob Jetten během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský premiér Rob Jetten během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonská císařovna Masako, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander, nizozemská královna Máxima a princezna Beatrix pózují před státním banketem v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský premiér Rob Jetten během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna Masako během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu v Nizozemsku.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna Masako během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu v Nizozemsku.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonský císař Naruhito a nizozemský král Willem-Alexander během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu v Nizozemsku.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito a nizozemský král Willem-Alexander během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu v Nizozemsku.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna Masako během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský premiér Rob Jetten během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemská královna Máxima, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander a japonská císařovna Masako během státního banketu v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonská císařovna Masako, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander, nizozemská královna Máxima a princezna Beatrix pózují před státním banketem v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Japonská císařovna Masako, japonský císař Naruhito, nizozemský král Willem-Alexander, nizozemská královna Máxima a princezna Beatrix pózují před státním banketem v Královském paláci v Amsterdamu.
Autor: Patrick Post/Pool via Reuters, Reuters
Nizozemský král Willem-Alexander a japonský císař Naruhito, doprovázeni Dirk-Janem Walstrou, ředitelem Deltares, a Annemieke Nijhof, generální ředitelkou Deltares, při návštěvě institutu Deltares v Delftu během státní návštěvy císaře Naruhita v Nizozemsku.
Autor: Nicolas Economou Reuters, Reuters