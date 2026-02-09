„Mohu potvrdit, že princ a princezna z Walesu jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními,“ řekl mluvčí ve svém prohlášení. „Jejich myšlenky i nadále patří obětem,“ dodal.
Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, který byl po odhalení svých vztahů s Epsteinem zbaven královských titulů, ale také proto, že v případu figuruje další prominentní osoba. Tou je bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson.
Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů. V neděli také rezignoval šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney, který svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a snímků získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
25. července 2019