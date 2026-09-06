První oficiální návštěva. Trumpovi vyjednavači přicestovali do Kyjeva

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  12:29aktualizováno  12:30
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Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždí do ukrajinského...

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždí do ukrajinského Kyjeva. (6. září 2026) | foto: Reuters

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do ukrajinského...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do ukrajinského...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se vítají s ukrajinským...
Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždí do ukrajinského...
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Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem.

V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech.

Witkoff s Kushnerem na kyjevské hlavní nádraží přijeli vlakem z Polska, napsala agentura AFP s odvoláním na svého fotografa. Z Moskvy letadlo s americkými emisary v sobotu letělo právě do Polska a podle webu FlightRadar24 přistálo na letišti u Řešova.

Zelenskyj v očekávání schůzky s americkou delegací zveřejnil na sociální síti X fotografie svého vyjednávacího týmu. „Chceme se přiblížit ukončení války. Mír je potřeba. Bezpečnostní záruky jsou potřeba. Důstojný ráz poválečného míru je potřeba. Naše návrhy jsou připraveny,“ napsal lídr Ukrajiny.

Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl prezident, který se o ukončení války Ruska s Ukrajinou snažil už po návratu do Bílého domu loni v lednu. Několik kol jednání ale mír nepřinesla a úsilí Washingtonu polevilo letos kvůli válce USA a Izraele s Íránem.

Putin ve čtvrtek poznamenal, že řada zemí včetně USA a Číny je připravena mírové urovnání podpořit. „Problém však nakonec musí vyřešit země zapojené do konfliktu, a to je Rusko a Ukrajina,“ prohlásil na ekonomickém fóru ve Vladivostoku na ruském Dálném východě. „Existuje nějaká šance? Podle mého názoru ano, existuje,“ dodal.

Jednání v Kremlu trvala v sobotu tři hodiny a kromě Putina se jich účastnil i jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Ušakov posléze jednání označil za konstruktivní a maximálně upřímná. Uvedl také, že ruský prezident opět zdůraznil potřebu řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu.

Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014, na což Moskva reagovala anexí Krymu; následovalo povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.

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První oficiální návštěva. Trumpovi vyjednavači přicestovali do Kyjeva

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