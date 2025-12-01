Putin vyhlíží Witkoffa. Ukrajinci mluví po jednáních s USA o významném pokroku

Ruský prezident Vladimir Putin se s vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem setká v úterý odpoledne, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ujistil, že Rusko má zájem na úspěchu jednání o Ukrajině, a proto prý nehodlá v médiích dopředu sdělovat podrobnosti.
„Skutečně, setkání s Witkoffem se plánuje na zítřek (úterý),“ řekl Peskov a upřesnil, že rozhovory se uskuteční v druhé polovině dne. Mluvčí dodal, že Putin v pondělí absolvuje v rámci přípravy na toto jednání několik porad.

Peskov nechal bez odpovědi otázky, zda americký plán na ukončení války Ruska proti Ukrajině v nynější verzi ještě obsahuje ukrajinský závazek nevstoupit do NATO. Ruska strana je podle Kremlu informována z Washingtonu o aktuálně dohodnutých bodech plánu, ale detaily nehodlá Rusko zveřejňovat.

O plánu na ukončení války jednala ukrajinská delegace v neděli ve Spojených státech, jednání se kromě Witkofa zúčastnil také americký ministr zahraničí Marco Rubio a zeť Donalda Trumpa Jared Kushner.

„Je zde mnoho proměnných a samozřejmě je zde zapojena i další strana, která bude muset být součástí rovnice,“ řekl po téměř čtyřhodinovém jednání novinářům Rubio a připomněl, že Witkoff se chystá do Moskvy za ruskými představiteli.

„Dosáhli jsme významného pokroku,“ napsal o rozhovorech s Američany tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov, který v čele ukrajinské delegace nahradil kvůli korupčnímu skandálu odvolaného šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.

