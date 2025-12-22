Rozhovory s Rusy byly produktivní, Moskva chce mír, prohlásil Witkoff

O zásadním posunu v jednáních, která by chtěl Trump dovést k dohodě ještě letos, se však žádná strana nezmínila.
Američané se zvláště sešli s ukrajinskou delegací vedenou šéfem bezpečnostní rady Rustemem Umerovem a se zástupci Ruska pod vedením vyjednávače pověřeného prezidentem Vladimirem Putinem Kirillem Dmitrijevem.
Obě setkání zhodnotil Witkoff podobnými slovy o produktivním a konstruktivním charakteru rozhovorů.
„Rusko vysoce oceňuje snahu a podporu Spojených států směrem k vyřešení konfliktu na Ukrajině a obnovení globální bezpečnosti,“ dodal na síti X k jednání s Rusy.
O konkrétních sporných bodech, kterými jsou například požadavek, aby se Ukrajina vzdala Donbasu či bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, se Witkoff nezmínil. Umerov i Dmitrijev se rovněž omezili na vyjádření o produktivních jednáních.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před začátkem rozhovorů v pátek uvedl, že jednání o mírovém plánu na ukončení války pokročila, stále ale zbývá ujít značný kus cesty. Poslední otázky, které bude potřeba vyřešit, bývají nejsložitější, dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhl, aby se uskutečnila přímá trojstranná jednání o ukončení války. Ukrajina bude podle Zelenského návrh na takovouto schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového.
Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a Trump se již řadu měsíců snaží přesvědčit obě strany k dohodě. Jeho aktuální mírový plán považoval Kyjev i evropské země za příliš proruský a navrhly úpravy, na některých bodech však dosud není shoda. Kyjev tvrdí, že Moskva jednání oddaluje a snaží se dobýt další území na východě Ukrajiny, Rusko oponuje, že míru brání požadavky Ukrajiny a Evropy.