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USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu. Teherán hrozí odvetou

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  7:18aktualizováno  8:22
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Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads...

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads Arena v Corinthu ve státě Mississippi. (26. října 2026) | foto: Getty Images

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Americký prezident Donald Trump.
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Spojené státy v pondělí podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na úterý o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ).

Útok se odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před dnešními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah. Írán pohrozil odvetou.

Pondělní útok je podle WSJ dalším z řady omezených úderů, které americké síly v posledních týdnech tajně podnikly proti cílům v Íránu. Podrobnosti o úderech list nezveřejnil. Listu The New York Times američtí činitelé řekli, že útoky byly omezené a nyní se nepočítá s jejich rozšířením.

Íránská státní agentura IRNA informovala o pěti výbuších, které bylo na ostrově Kešm slyšet. Íránské revoluční gardy podle serveru televize Al-Džazíra tvrdí, že jižně od ostrova sestřelily dva americké bezpilotní letouny a další jižně od Hormuzského průlivu.

Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá dnes varoval, že po jakékoli agresi ze strany USA bude následovat větší a tvrdší odveta než v minulosti, která se neomezí jen na region. V případě, že se konflikt znovu rozhoří, by se podle něj terčem mohla stát americká zařízení, ale také technika i lidé kdekoliv v dosahu Íránu.

Trump v pondělí mluvil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a usiluje o uzavření dohody s Íránem. Podle Teheránu však Írán a Spojené státy mají daleko k dohodě o ukončení války.

Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl znovu vyostřit po dnešních amerických volbách do Kongresu. Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě. Arakčí dnes uvedl, že cílem Teheránu je dosáhnout nového regionálního bezpečnostního uspořádání bez zapojení zahraničních vojenských sil.

Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí regionu. Na dnešní zprávy o americkém útoku reagovaly ceny ropy na světových trzích opětovným vzestupem.

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