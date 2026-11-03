USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu. Teherán hrozí odvetou

Útok se odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před dnešními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah. Írán pohrozil odvetou.
Pondělní útok je podle WSJ dalším z řady omezených úderů, které americké síly v posledních týdnech tajně podnikly proti cílům v Íránu. Podrobnosti o úderech list nezveřejnil. Listu The New York Times američtí činitelé řekli, že útoky byly omezené a nyní se nepočítá s jejich rozšířením.
Íránská státní agentura IRNA informovala o pěti výbuších, které bylo na ostrově Kešm slyšet. Íránské revoluční gardy podle serveru televize Al-Džazíra tvrdí, že jižně od ostrova sestřelily dva americké bezpilotní letouny a další jižně od Hormuzského průlivu.
Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá dnes varoval, že po jakékoli agresi ze strany USA bude následovat větší a tvrdší odveta než v minulosti, která se neomezí jen na region. V případě, že se konflikt znovu rozhoří, by se podle něj terčem mohla stát americká zařízení, ale také technika i lidé kdekoliv v dosahu Íránu.
Trump v pondělí mluvil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a usiluje o uzavření dohody s Íránem. Podle Teheránu však Írán a Spojené státy mají daleko k dohodě o ukončení války.
Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl znovu vyostřit po dnešních amerických volbách do Kongresu. Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě. Arakčí dnes uvedl, že cílem Teheránu je dosáhnout nového regionálního bezpečnostního uspořádání bez zapojení zahraničních vojenských sil.
Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí regionu. Na dnešní zprávy o americkém útoku reagovaly ceny ropy na světových trzích opětovným vzestupem.