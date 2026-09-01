Původní název křižovatky znamená v doslovném překladu „Ústa azurového draka“ podle bájného draka Čching-lunga. Dvě kruhové rampy vytvářejí pomyslné oči a další nájezdy společně kreslí obrys tváře. Z ptačí perspektivy proto věrně připomíná tvář Opičího krále Sun Wu-Kchunga.
„Záměrně jsme žádnou tvář nenavrhovali. Jednoduše jsme chtěli zajistit plynulejší dopravní tok a vytvořit propojenější systém pro pomalý provoz,“ řekla vedoucí projektantka Gong Xia. Čínská média uvedla, že ona i její tým si podobnosti všimli až poté, co na ni upozornili uživatelé internetu.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí fotografii křižovatky sdílel na síti X. „Opičí obličej schovaný v dopravní křižovatce? Toto je křižovatka Čching-lung-cuej v legendárním čínském 8D městě Čchung-čchingu. Jedinečné spojení infrastruktury a krajiny v legendárním čínském 8D městě,“ usměrnil spekulace.
Na virálním úspěchu Wu-kchungovy křižovatky má podíl zejména obrovská popularita a celosvětový úspěch videohry Black Myth: Wukong. Působivá AAA prvotina studia Game Science vyšla v srpnu 2024, v prvních třech až čtyřech dnech se prodalo přes 10 milionů kopií, což ji umístilo mezi nejrychleji prodávané videohry v historii.
Původně je Sun Wu-Kchung postava z populárního románu čínského spisovatele Sun Wu-Čcheng-ena jménem Putování na západ, který je v češtině známý spíše pod názvem Opičí král. Kniha společně s dalšimi třemi – Snem o červeném domě, Příběhy od jezerního břehu a Příběhy Tří říší – utváří soubor čtyř základních románů klasické čínské literatury.