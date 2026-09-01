VIDEO: Křižovatka v Číně připomíná opici, ne draka. Záběry z výšky baví internet

Autor:
  18:29aktualizováno  18:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na první pohled vypadá jako běžná spletitá křižovatka, z výšky však dopravní uzel Čching-lung-cuej v Číně připomíná obrovskou opici. Lidé mu začali humorně přezdívat Wukchungova křižovatka, na sociálních sítích se rychle stala virálním hitem.

Původní název křižovatky znamená v doslovném překladu „Ústa azurového draka“ podle bájného draka Čching-lunga. Dvě kruhové rampy vytvářejí pomyslné oči a další nájezdy společně kreslí obrys tváře. Z ptačí perspektivy proto věrně připomíná tvář Opičího krále Sun Wu-Kchunga.

Dopravní uzel Čching-lung-cuej v čínském Čchung-čchingu. (31. srpna 2026)
Křižovatka ve tvaru opičí tváře. Neobvyklý pohled na dopravní uzel v Čchung-čchingu
Dopravní uzel Čching-lung-cuej v čínském Čchung-čchingu. (31. srpna 2026)
Dopravní uzel Čching-lung-cuej v čínském Čchung-čchingu. (31. srpna 2026)
33 fotografií

„Záměrně jsme žádnou tvář nenavrhovali. Jednoduše jsme chtěli zajistit plynulejší dopravní tok a vytvořit propojenější systém pro pomalý provoz,“ řekla vedoucí projektantka Gong Xia. Čínská média uvedla, že ona i její tým si podobnosti všimli až poté, co na ni upozornili uživatelé internetu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí fotografii křižovatky sdílel na síti X. „Opičí obličej schovaný v dopravní křižovatce? Toto je křižovatka Čching-lung-cuej v legendárním čínském 8D městě Čchung-čchingu. Jedinečné spojení infrastruktury a krajiny v legendárním čínském 8D městě,“ usměrnil spekulace.

Na virálním úspěchu Wu-kchungovy křižovatky má podíl zejména obrovská popularita a celosvětový úspěch videohry Black Myth: Wukong. Působivá AAA prvotina studia Game Science vyšla v srpnu 2024, v prvních třech až čtyřech dnech se prodalo přes 10 milionů kopií, což ji umístilo mezi nejrychleji prodávané videohry v historii.

Původně je Sun Wu-Kchung postava z populárního románu čínského spisovatele Sun Wu-Čcheng-ena jménem Putování na západ, který je v češtině známý spíše pod názvem Opičí král. Kniha společně s dalšimi třemi – Snem o červeném domě, Příběhy od jezerního břehu a Příběhy Tří říší – utváří soubor čtyř základních románů klasické čínské literatury.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.