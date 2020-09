Trumpa děsí ‚červený přízrak‘. Scénář hovoří o zmatcích, soudech a krádeži vítězství

WASHINGTON/PRAHA Je letitou americkou tradicí zůstat v den prezidentských voleb vzhůru dlouho do noci, sledovat přicházející výsledky a hádat, kdo se stane příštím pánem Bílého domu. Ale s tím, kolik Američanů letos kvůli pandemii koronaviru plánuje hlasovat korespondenčně, se tato tradice může změnit.

Definitivní výsledky totiž mohou přijít až několik dní po samotných volbách. A mohou být naprosto odlišné od těch, které budou televizní komentátoři oznamovat na konci volebního dne.



Politologové si tak v současnosti v USA pohrávají s jedním volebním scénářem. Nezávislí odborníci mu přezdívají „modrý posun“, demokratičtí analytici pak „červený přízrak“. Modrá v americkém prostředí patří demokratům, červená pak republikánům.



„Důvodem, proč mluvíme o ‚červeném přízraku‘, je to, že věříme, že v den voleb uvidíme prezidenta Donalda Trumpa v silnější pozici, než ve skutečnosti bude,“ uvedl pro server Axios Josh Mendelsohn, šéf analytické společnosti Hawkfish. Tu založil demokratický kandidát na prezidenta Michael Bloomberg a po jeho neúspěšné kampani začala společnost úzce spolupracovat s Demokratickou stranou. O podobném trendu však hovoří i nezávislí odborníci.

„Podle našich předpovědí zaznamená 3. listopadu Trump enormní vítězství. Ale až se sečtou všechny hlasy v neděli po volbách, ukáže se, že výsledky z volebního dne byly jako přízrak – že Trump vedl, přestože tomu tak nebylo. A zvítězí Joe Biden,“ vysvětlil Mendelsohn.

Opakování roku 2016

Ostatně ten samý scénář se odehrál i v posledních prezidentských volbách v roce 2016. Tehdy v den voleb zvítězil Donald Trump nejen v počtu získaných států, ale měl před Hillary Clintonovou i náskok 950 tisíc hlasů voličů. Když však byly sečteny všechny hlasy, získala Clintonová o téměř tři miliony hlasů více. V USA se však nehraje na absolutní čísla, ale na počet získaných států a jejich tzv. volitelů a zde Trump zvítězil na plné čáře.

Podle odborníků je ale nutné o možnosti „modrého posunu“ hovořit již nyní. A to hned z několika důvodů. Zaprvé se prezident Trump nechal v minulosti již několikrát slyšet, že se „teprve rozhodne“, zda uzná výsledek voleb, pokud nevyhraje. Zadruhé pak proto, že již několik měsíců vystupuje proti korespondenčnímu hlasování. Trump tvrdí, že je náchylné k podvodům, a v květnu dokonce bez jakýchkoliv důkazů obvinil na Twitteru dva státy (Michigan a Nevadu) z „nelegálních“ aktivit a připravování volebních podvodů.

Podle deníku The Washington Post přitom neexistuje jediný důkaz, že by při korespondenčním hlasování docházelo k něčemu takovému. Je pravda, že vyplňování lístků mimo prostředí volebních místností poskytuje větší prostor k nátlaku na voliče, ale žádná z vědeckých studií zatím neprokázala, že by k něčemu podobnému kdy došlo. Státy, kde je tzv. hlasování poštou jediným způsobem odevzdání hlasů (Colorado, Havaj, Oregon, Washington a Utah), totiž například kontrolují, zda byly lístky skutečně odeslány z místa bydliště voličů, což podle odborníků zajišťuje dostatečnou kontrolu.

Experti oslovení deníkem zároveň dodávají, že Trumpovo tvrzení o tom, že je hlasování prostřednictvím pošty nevýhodné pro republikány, nedává smysl. Ideálním příkladem je Utah. Právě zde totiž pravidelně vyhrávají republikáni, korespondenčnímu hlasování navzdory.

Letošní volby budou odlišné právě kvůli tomu, že v USA bude hlasovat rekordní počet Američanů korespondenčně – podle průzkumů až 34 procent. Sondáže zároveň ukazují, že letos většina těchto voličů bude z řad demokratů. „Je tedy možné, že se Trump pokusí ‚ukrást‘ volby tím, že se po volební noci prohlásí za vítěze. A jakékoliv následné přičítání hlasů bude prohlašovat za podvod, a tudíž je nebude uznávat,“ sdělil Mendelsohn minulý týden CNN.

Příprava na soudní pře

Podle politologa Edwarda Foleye z Univerzity státu Ohio je „modrý posun“ pravděpodobný především ve státě Pensylvánie. Očekává se zde těsný výsledek, přestože podle průzkumů má Trumpův vyzyvatel Joe Biden až devítiprocentní náskok. Pensylvánské úřady totiž přijmou až 22 tisíc hlasovacích lístků po volební noci (jestliže byly odeslány v den voleb). A i takový počet může nakonec zvrátit volby.

Pokud by se Trump rozhodl rozporovat výsledek voleb, musely by nakonec o vítězi rozhodnout soudy. Podle deníku The Washington Post se prý již oba volební štáby pečlivě připravují na soudní pře, na něž by mohlo dojít i v několika státech najednou.