Podvod, vtip nebo bioterorismus? Z Číny chodí Američanům záhadné balíčky s podezřelými semínky

Washington Američanům začaly chodit podivné a hlavně nevyžádané balíčky se semeny odeslané z Číny. Ministerstvo zemědělství USA už obyvatele podle televize CNN vyzvalo, aby nevyžádanou sadbu z Číny nepoužívali. Podobné výzvy vydaly i úřady všech padesáti amerických států. Podle policie by mohlo jít o podvod internetových prodejců.

Ministerstvo se obává, že se jedná o invazivní rostliny, které poškodí životní prostředí. Úřady požádaly občany, aby semena nedávali do země, protože rostliny mohou uškodit i dobytku. Lidé by podle jejich doporučení měli semena nechat v plastových sáčcích, dokud si pro ně úředníci nepřijdou.

„Zatím nemáme dost informací na to, abychom mohli říci, že jde o žert, kachnu, internetový podvod nebo bioterorismus,“ uvedl na webové stránce ministerstva zemědělský komisař z Kentucky Ryan Quarles.

Ministerstvo zveřejnilo fotografie semen nejrůznější velikosti, barvy a tvaru, která lidé podle něj dostávají v bílých nebo žlutých obálkách. Některé balíčky byly zabaleny jako šperky a byly na nich nápisy v čínštině.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí podle serveru CNN Wang Weng-pin k situaci začátkem týdne uvedl, že čínská pošta přísně dodržuje omezení týkající se odesílání zásilek se semeny. Nápisy na zásilkách byly podle čínských poštovních úřadů zfalšovány a pošta požádala, aby dotyčné balíčky mohla podrobněji prověřit.



Policie v Ohiu se domnívá, že může jít o součást internetového podvodu, tzv. brushingu, kdy prodejci rozesílají levné produkty a pak na obchodních webových stránkách zveřejňují pozitivní hodnocení jménem jejich příjemců.

K brushingu se často uchylují třetí strany, které prodávají své produkty přes platformy jako Amazon, Ebay nebo Etsy. Tyto třetí strany obvykle umožňují vyplnění hodnocení pouze na základě vytvořené a odeslané objednávky. Proto posílají nevyžádané balíčky na adresy lidí, jejichž jména využijí k napsání pozitivní recenze. Policie žádá adresáty, aby ji o zásilkách informovali.

„Zdá se, že je to (brushing) pravděpodobná možnost vzhledem k tomu, že většina příjemců tvrdí, že si zboží neobjednali,“ uvedla pro CNN Katherine Huttová, vedoucí odboru komunikace při neziskové agentuře Better Business Bureau, která se zaměřuje na zlepšení míry důvěry na trhu. „Ve chvíli, kdy lidé dostávají v takovéto míře nevyžádané balíčky, je brushing to první, nad čím uvažujeme,“ dodala Huttová.

Mezi opatření, které vydávají jednotlivé státy, ale i federální úřady, patří například neotvírat žádný balíček, který přišel s razítkem čínské pošty, pokud ho příjemce neočekává. Pokud už někdo balíček otevře, neměl by se semeny nijak manipulovat a už vůbec ne se snažit je zasadit.

Zároveň úřady vyzývají všechny, kteří podezřelý balíček dostanou, aby si zkontrolovali, že jim někdo neukradl osobní údaje - mají si kontrolovat výpisy z platebních karet, bankovních transakcí a tak dále.