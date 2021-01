Z důvodu pandemie chce Slovensko prodloužit termín sčítání lidu pro lidi, kteří se nedokáží zapojit elektronicky

BRATISLAVA Slovensko kvůli pandemii nemoci covid-19 prodlouží termín letošního sčítání lidu pro ty obyvatele, kteří se do projektu nebudou moci zapojit elektronicky a využijí pomoc asistentů. Vyplývá to z návrhu novely příslušného zákona, který ve středu schválila vláda. Podle předlohy by z důvodu očekávané přetrvávající závažné epidemické situace bylo rizikem, aby se asistenti sčítání setkávali s obyvateli.

Hlavní část sčítání lidu, které se koná každých deset let, se letos na Slovensku poprvé uskuteční plně elektronicky. Tato fáze je v zemi naplánována na období od poloviny února do konce března. Na rozdíl od minulosti bude dotazník obsahovat méně otázek, úřady budou zjišťovat jen ty údaje, které nejsou v jiných registrech.



Obyvatelé Slovenska, kteří se nedokážou zapojit do sčítání prostřednictvím elektronických formulářů, budou moci využít pomoc vyčleněných asistentů. Tato část by se však nově měla uskutečnit až po skončení hlavní fáze sčítání, a to od začátku dubna do konce října.

Očekává se, že službu asistovaného sčítání využijí hlavně důchodci, zdravotně postižení a osoby s nedostatečnými digitálními zručnostmi. Jejich kontakt s komisaři by podle statistiků ale znamenal zvýšení rizika nákazy koronavirem. Nízká účast této skupiny obyvatel na sčítání by však zase mohla částečně znehodnotit celkové výsledky projektu.

V Česku je on-line fáze sčítání lidu naplánována na období od 27. března do 11. května. V dubnu a květnu je ale v plánu sčítání v terénu, kterého by se mělo zúčastnit 11 000 komisařů. Podle dřívějších informací ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda by nebylo vhodné sčítání lidu posunout.