Z hotelu na Tenerife může dnes odejít 130 turistů z 11 zemí, kteří nebyli v kontaktu s nakaženými

Madrid Z hotelu H10 Costa Adeje Palace na kanárském ostrově Tenerife, kde je od pondělka kvůli koronaviru izolována tisícovka lidí, může ve čtvrtek od 17:00 SEČ odejít 130 turistů. Informoval o tom deník La Vanguardia s odvoláním na vládu tohoto španělského autonomního regionu. Povolení se týká turistů 11 národností, mohli by mezi nimi být i Češi.

Jde o turisty, kteří do hotelu přijeli v pondělí a nebyli tak v kontaktu s Italem, u něhož se potvrdila nákaza novým koronavirem. Později se nákaza potvrdila ještě u dalších třech lidí. Podle deníku La Vanguardia budou muset turisté po opuštění hotelu dodržovat zvláštní režim, mimo jiné si měřit dvakrát denně teplotu.



Mluvčí katalánské vlády Julio Pérez uvedl, že od 17:00 SEČ mohou s „diskrétním“ policejním dohledem turisté z hotelu odejít. Regionální vláda je podle něj v kontaktu s konzuláty příslušných zemí. Také španělské ministerstvo zdravotnictví podle něj jednalo s ambasádami ohledně organizace převzetí turistů a jejich převezení do zemí původu.

Mezi turisty v hotelu H10 Costa Adeje Palace je i šest Čechů, nejméně pět z nich se tam ubytovalo v pondělí, takže by se jich propuštění mělo také týkat.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek novinářům sdělil, že čeští turisté mohou hotel opustit. Uvedl také, že španělské úřady trvají na rychlém návratu turistů do Česka. Neupřesnil, zda by vláda poslala pro české turisty speciál, jako ho poslala do Bruselu pro pět Čechů, které francouzské letadlo odvezlo z čínského Wu-chanu, kde epidemie koronaviru v prosinci propukla.