Z italských Benátek po roce vyplula první velká výletní loď, vyprovázely ji protesty

Benátky Po vynucené více než roční přestávce způsobené pandemií covidu-19 z italských Benátek vyplula první velká výletní loď. Obnovení turistických okružních plaveb provází protesty místních, kteří požadují trvalé vykázání několikapatrových lodí z městských kanálů kvůli bezpečnosti i životnímu prostředí. O demonstracích informovala agentura AP.

Demonstranti podle agentury DPA pronásledovali výletní loď na malých člunech, vyzbrojeni vlajkami a transparenty, a skandovali „velké lodě z laguny“. Protesty již na začátku týdne svolalo hnutí No Grandi Navi (Žádné velké lodě), které proti výletním lodím v Benátkách brojí již několik let.



Vyplutí výletní lodi přihlíželi i její zastánci, zejména z řad lidí zaměstnaných v cestovním ruchu. Ti jsou závislí na přílivu turistů, které lodě do italského města přivezou. Cestující šestnáctipatrové lodi MSC Orchestra vážící přes 92 tun v přístavišti čekaly přívětivé nápisy „Výletní lodě vítejte zpět“, popisuje atmosféru agentura AP.

V roce 2019 do Benátek připlulo na palubě 667 lodí téměř 700 000 výletníků, uvádí Mezinárodní asociace výletních lodí (CLIA). Podle Franceska Gallietiho z italské pobočky CLIA představují zámořské lodě jen asi pět procent cestovního ruchu v Benátkách. Před propuknutím pandemie do města jezdilo 25 milionů turistů ročně a radnice dokonce zvažovala zavedení poplatku, který by jejich počet omezil.

Italská vláda letos na konci března schválila výnos, díky kterému by v budoucnu velké výletní lodě měly kotvit mimo Benátskou lagunu, dále od centra. Krátce před tím se ministři shodli na tom, že obřím plavidlům nebude umožněno kotvit přímo v Benátkách. V minulosti ale podobné zákazy zrušily soudy.