DŽEZKAZGAN Po měsících strávených na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v pátek v kazašské stepi nedaleko města Džezkazgan bezpečně přistála dvojice amerických astronautů a jejich ruský kolega. Návrat kabiny kosmické lodi Sojuz MS-15 na Zemi na živo přenášel americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Američané Jessica Meirová a Andrew Morgan a Rus Oleg Skripočka dorazili z vesmíru v době, kdy se lidstvo potýká s pandemií nemoci covid-19. Agentura DPA k tomu napsala, že ruská vesmírná agentura Roskomos vyloučila, že by se kvůli tomu měl jejich návrat odložit. Všichni záchranáři a lékaři, kteří s nimi nyní přijdou do styku, prošli testem na koronavirus a dostanou speciální ochranné obleky. Jejich kontakt s navrátilci má být co nejmenší.



Na ISS zůstala trojice kosmonautů, uvádí DPA.