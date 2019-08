Z nádrže u anglického Whaley Bridge se dál odčerpává voda, lidé se dál nemohou vrátit domů

LONDÝN Obyvatelé severoanglického městečka Whaley Bridge tráví pátý den mimo své domovy po částečném poškození místní hráze. Ačkoli podle armády bylo to nejhorší odvráceno, policie varuje, že nebezpečí protržení hráze trvá. Kdy se budou lidé moci vrátit, není zatím jasné. Podle hasičů je zapotřebí odčerpávat vodu z nádrže ještě nejméně dva dny, informoval v pondělí zpravodajský web BBC.

Whaley Bridge muselo minulý čtvrtek opustit asi 1500 obyvatel poté, co hráz poškodily silné lijáky. Od té doby byla s pomocí 24 vysokotlakých pump odčerpána více než třetina vody z nádrže Toddbrook a vojáci za pomoci vrtulníku hráz vyztužili stovkami tun písku a štěrku. Nyní je nádrž zaplněná vodou takřka z poloviny, lidé se ale do svých domovů budou moci vrátit teprve až bude plná pouze ze čtvrtiny.



Velitel letky John Coles, který stojí v čele operace, jejímž cílem je zpevnit strukturu hráze z 19. století a snížit hladinu vodní nádrže, prohlásil, že to nejhorší bylo zažehnáno. Hráz nicméně podle policie stále není stabilní.

„Určitě se musí odčerpat ještě více vody,“ připustil Coles s tím, že odborníci budou dnes stav hráze opět vyhodnocovat. „Armáda bude připravena se v případě potřeby vrátit, ale myslím si, že to nejhorší máme za sebou,“ pokračoval. „Měli jsme štěstí na počasí,“ dodal.

Podle policie nicméně stále existuje nebezpečí, že 188 let stará hráz se protrhne a zaplaví městečko. Své domovy přitom dál odmítá opustit 22 obyvatel; ještě v neděli to bylo 31 lidí.

„Neevakuovali jsme bezdůvodně. Evakuace se uskutečnila, protože je tu opravdové nebezpečí, že hráz nevydrží. Pokud se to stane, následky budou katastrofální,“ uvedla policistka Rachel Swannová. „Lidé v evakuační zóně by umírali. Ti, kteří v té zóně zůstávají, riskují.“

V pondělí se má s obyvateli Whaley Bridge a s krizovými týmy setkat lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. V pátek byl na místě premiér Boris Johnson.

Za jak dlouho se budou obyvatelé Whaley Bridge moci do svých domovů vrátit, zatím není jasné. V neděli ale policie oznámila, že v „nejhorším případě“ by to mohlo trvat ještě týden. Podle dnešní předpovědi počasí až na občasné přeháňky větší lijáky Whaley Bridge nehrozí.