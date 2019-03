Z poslední enklávy Islámského státu již uprchlo přes 60 tisíc lidí, převážně civilistů

BAGHÚZ (Sýrie) Z poslední enklávy samozvaného Islámského státu (IS) v Baghúzu na východě Sýrie uprchlo od začátku obléhání spojeneckými silami před více než dvěma měsíci přes 60 000 lidí, většinou civilistů. Oznámily to v neděli Syrské demokratické síly (SDF), tedy arabsko-kurdská koalice, která v Sýrii bojuje proti IS. V enklávě podle nich nadále zůstává kolem 5000 lidí.

Mluvčí SDF Kino Gabriel novinářům řekl, že 29 600 lidí, z nichž většinu tvoří rodiny bojovníků IS, už se vzdalo silám v čele s kurdskými milicemi YPG, podporovaným Spojenými státy. Podle SDF se zatím vzdalo 5000 radikálů z IS.



Dalších 34 000 civilistů bylo z Baghúzu podle Gabriela evakuováno. Mnoho obyvatel regionu tvrdí, že řada civilistů, kteří opustili oblast Baghúzu v posledních týdnech, jsou iráčtí sunnité s úzkými kmenovými vazbami v sunnitské provincii Dajr az-Zaur na syrské straně hranice.

Jde o lidi, kteří hledali útočiště v Sýrii ze strachu z odvetných útoků iráckých šíitských milicí.

V noci na neděli se vzdala jen stovka radikálů

Další mluvčí SDF Mustafa Bali agentuře Reuters řekl, že zhruba stovka radikálů a jejich rodin se vzdala v noci na neděli. „Čekali jsme, že se vzdá velký počet teroristů a jejich rodin, ale vyšla jen malá skupina,“ dodal Bali.



Gabriel v neděli rovněž řekl, že nelze přesně říci, kdy operace s cílem získat kontrolu nad poslední izolovanou oblastí IS skončí. „Doufám, že to nezabere víc než týden, ale to je jen můj osobní odhad,“ citovala mluvčího agentura AFP.

Takzvaný Islámský stát byl v Iráku poražen v roce 2017, v Sýrii se považuje za jeho poslední pozici Baghúz. Není jasné, kolik přesně jeho bojovníků tam je, před zahájením nynější operace se jich stovky vzdaly a tisíce civilistů odsud odešly do severní Sýrie. Nepočítá se s tím, že jsou v Baghúzu velitelé IS. Vůdce této skupiny abú Bakr Bagdádí se podle amerických vojenských zdrojů asi skrývá v Iráku.