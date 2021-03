Z vakcín se v Maďarsku stalo politické téma, sám Orbán si nechal píchnout čínskou, říká český byznysmen

Praha Maďarskou firmu Dokio, která teď jediná v zemi má portál na covidové testy, „postavil“ český jazykovědec a podnikatel Zoltan Kaprinay. Z čínských i ruských vakcín se prý stalo v Maďarsku politické téma.

Lidovky.cz: Dokio jste měli rozjeté jako zdravotnický portál, pak přišel covid. Změnil vaše plány?

Během první vlny v březnu 2020 to klienti chtěli stopnout. Nebyli si jistí situací trhu. Řekli jsme jim, že kvůli covidu bude mít investice větší cenu než za půl roku či rok. Doporučili jsme udělat „covid health checker“, vlastně formulář, kde si lze dle symptomů ověřit, zda máte covid. Tehdy byly jen zlomky mrtvých a hospitalizovaných, ale báli jsme se víc. V Česku už byl stejný projekt vycházející z doporučení Světové zdravotnické organizace. Převzali jsme ho a zdokonalili spolu s maďarskými lékaři, místní zdravotní protokol se totiž lišil. Od té doby jsme jej upravovali, jelikož se měnily postupy.

Zoltan Kaprinay.

Lidovky.cz: V čem se lišily?

Tak třeba v první vlně byla nejdůležitější část otázek, kde jste byli v posledních dvou měsících. To už je dneska irelevantní, virus se k vám dostane, aniž byste někam cestovali. Postupně se ale vyvíjela i naše „webová kontrola“, nyní už naše umělá inteligence rozpoznává sedm milionů různých cest, jakými se lidé systémem proklikali. Stále to rozvíjíme. Na obrázcích můžete například přesně ukázat, kde a jak vás něco bolí.

Lidovky.cz: A na konci systém člověku řekne, co mu je?

Jen pravděpodobně. Podle maďarských zákonů nelze tvrdit, že máme přesnou diagnózu. Můžeme ale říct, že lidé, kteří mají stejné symptomy, mají tuto chorobu. A k tomu nabídneme rezervaci místa a času u relevantních lékařů. Doktor má už předem díky našemu rozsáhlému dotazníku vaše výsledky. Maďarsko patří mezi země s nejvyšší mírou užívání léků a tzv. doktor Google je častým kamarádem. Lidé na internetu hledají, co jim je, a pak se dožadují konkrétní operace, na vyšetření doktorem už ani nechtějí.

Lidovky.cz: Máte prý být jedinou platformou, skrze kterou se přihlašuje na covidové testy…

Ve zkratce ano. V Česku a na Slovensku máte teď třeba antigenní testy zdarma. V Maďarsku se ale tyto testy i PCR testy vždy platí. Na ty je vládou stanovená cena v přepočtu asi 1380 korun, přičemž lidé chodí spíše na přesnější PCR metodu, stojí téměř stejně. Provádějí je soukromé kliniky, ale objevila se taky řada startupů, které nyní dělají jen toto. Otvírají nové pobočky v podobě klasických cargo kontejnerů, kde testují. Všechna stanoviště napříč firmami v systému máme. A to se už netýká jen covidových testů, objednat se u nás můžete i na magnetickou rezonanci. Ještě jednáme s velkým poskytovatelem testů, jenž dostal povolení otevřít testovací místo na benzinových stanicích. Budoucnost to ale bude mít i po covidu, řada z těch testovacích startupů se už začíná orientovat na krevní testy.

Lidovky.cz: V Česku byly rezervační systémy od počátku řešené státem, vy jste privátní. Museli jste s maďarskými úřady něco řešit?Maďaři zvolili jinou cestu než Poláci, Češi či Slováci. Vláda tu řekla, že PCR testy mohou dělat všichni, ale zastropovala cenu. To mělo důvod, ceny za testy začaly být nehorázné. Maďarsko s žádným masovým testováním nezačalo, takže nepotřebovalo ani registrační portál na testy. Pokud je vám špatně, lékař vás zdarma otestuje. Jinak vás nechá doma. Platí, že virus v sobě musíte mít alespoň pět dní, aby byl test průkazný, a vyhodnocení také trvá. Takže to tak moc lidí nedělá, spíš chodí na soukromé testy. Často testy svým zaměstnancům proplatí firmy, i my platíme každých 14 dní zaměstnancům PCR test.

Lidovky.cz: S očkováním to bylo stejné?

To ne, máme státní portál. Z téměř 10 milionů už je naočkováno přes 1,6 milionu lidí první dávkou, přes dva miliony se registrovaly. V tom jsme na špičce Evropy, očkuje se ale i ruskou a čínskou vakcínou. Plánuje očkovat i soukromý sektor, existuje tu firma, tzv. Mezinárodní očkovací středisko. Vznikl tu kvůli tomu konflikt. Firma totiž lidi nechávala kupovat si místa v pořadí na vakcínu. Zatím ale nemá k dispozici ani jednu dávku.

Lidovky.cz: Ruská a čínská vakcína je v ČR téma plné emocí. Jaká odezva byla ze zdravotnického sektoru, když se vláda Viktora Orbána rozhodla jít touto cestou?

Lékaři většinou říkají, že jakákoliv vakcína je lepší než žádná. Nedávno byl publikován průzkum, jenž ukázal, že ruská vakcína je podobně přijatelná jako americká. Jeden z nejznámějších infektologů v Maďarsku se před kamerami naočkoval ruskou vakcínou. Sám Orbán si nechal píchnout čínskou. Argumentoval tím, že má největší potenciál, protože Číňané o viru vědí nejvíc. Lidé tak vidí lékaře i politiky, jak se očkují látkou z Ruska či Číny.

Demonstrace proti koronavirovým restrikcím v Maďarsku.

Lidovky.cz: Takže dnes už to není pro Maďary téma?

V Maďarsku budou zhruba za rok volby. Po velmi dlouhé době tu existuje možnost, že sjednocená opozice porazí Orbánův Fidesz a složí vládu. Z toho plyne, že z ruských a čínských vakcín se stalo politické téma. Fidesz tvrdí, že každá vakcína je dobrá, že to není o politice. Opozice to kritizuje.

Lidovky.cz: Mohou si lidé v Maďarsku vybrat, jakou vakcínu si nechají píchnout?

Jsou tu lidé, kteří mají silné preference. Hodně lidí se teď bojí AstraZeneky, jež má velmi špatnou reklamu. Pan premiér má každý pátek ráno v rádiu interview. Nedávno v něm řekl, že pokud bude zrovna na výběr, mohou si lidé zvolit. Jestliže se ale nebudou chtít očkovat jedinou dostupnou látkou, přesunou se na konec fronty. Zpočátku starší lidé dostávali v očkovacích centrech Pfizer, k praktickým lékařům už se dostal ruský Sputnik V, bylo ho zkrátka více.