Za 14 dní si Spojené státy zvolí prezidenta. Přečtěte si, co nabízí Biden a Trump ve svých programech

Washington Americké prezidentské volby jsou za rohem, proběhnou přesně za dva týdny. Donald Trump pokračuje ve svém tvrdém, nekompromisním přístupu v duchu hesla „Amerika na prvním místě”. Bývalý viceprezident Joe Biden jde druhým směrem, snaží se být umírněný, spojovat a vrátit se k politice Tumpova předchůdce Baracka Obamy. Co nabízí oba kandidáti ve svých programech?

Koronavirus

Donald Trump tlačí na vývoj vakcíny proti covidu, v tom vidí řešení celé pandemie. Ve své kampani slíbil, že vakcína bude k dispozici do dne voleb, tedy do úterý 3. listopadu. To se farmaceutickým firmám nepodaří, ale zdá se, že do konce roku by mohla být vakcína amerického původu připravená.

Trump aplikuje svůj postoj „Amerika na prvním místě” i při řešení koronavirové krize, proto uzavřel smlouvy s farmaceutickými společnostmi, aby vakcínu dostali přednostně Američané, uvádí BBC.

V rámci jeho programu „vymýcení covidu” slibuje návrat k běžnému způsobu života v roce 2021 a volá po otevření ekonomiky co nejdříve to bude možné. Trump opakovaně nemoc zlehčuje přirovnáváním ke chřipce a sám nedodržuje opatření včetně nošení roušek, informuje The Telegraph.



Joe Biden chce podle BBC vytvořit trasovací program, vystavět přinejmenším 10 míst, kde se občané budou moci otestovat, v každém státu. Dále chce prosadit covidové testy zdarma pro všechny. Biden hájí, že je rovněž třeba otevírat ekonomiku, zároveň však klade důraz na to, aby se nemoc nepodceňovala a dodržovala se základní hygienická opatření. K úplnému uvolnění by podle něj nemělo dojít před zhotovením trasovacího programu.

Zahraniční politika

Donald Trump opakuje slib, že přivede americké vojáky ze zahraničních misí zpět do země a bude posilovat investice do armády. Dále trvá na vyhraněném vztahu k Číně. Bude tlačit na ostatní země, aby se více finančně podílely na fungování mezinárodních organizací jako je například NATO. Chce posilovat obranu hranic země a více kontrolovat migraci, plánuje pokračovat ve výstavbě zdi na hranicích s Mexikem.

Joe Biden slibuje návrat k tomu, že Spojené státy budou opět globálním vůdcem, popisuje Reuters. Chce upevňovat pozici USA v mezinárodních organizacích, dále napravit vztahy se spojenci, které podle něj Trump pokazil - jako například s Evropskou unií a se zeměmi NATO. Varuje před kybernetickou hrozbou ze strany Ruska, tvrdí, že USA pod jeho vedením budou celosvětově prosazovat lidská práva a demokracii.

Senátor Biden chce ukončit obchodní války s Čínou a spíše se soustředit na spolupráci s jinými velmocemi. Dále ukončí podporu koalice Saúdské Arábie v Jemenu. Mimo to plánuje obnovit dohodu o jaderných zbraních s Íránem, kterou Trump zrušil. Návštěvu Severní Koreje na rozdíl od Trumpa vylučuje. Staví se za podporu řízené migrační politiky, která podle něj pomáhá ekonomice, popisuje Reuters.

Ekonomika

Trump oznamuje, že bude masivně investovat do americké ekonomiky, aby dal prostor ke vzniku co nejvíce novým pracovním příležitostem. Podle BBC slibuje, že vytvoří za 10 měsíců od zvolení 10 milionů nových míst a milion malých podniků. Trump bude snižovat daně jak pro středně a nízko příjmové občany, tak i pro korporace. Chce pokračovat v protekcionářské strategii směřující k ochraně amerických pracovních míst a lokálních firem.

Biden navrhuje podle The Telegraph zvýšení daní pro občany s příjmy nad 400 000 dolarů za rok s postupnou progresí, podporuje i zvýšení daně z korporací. Biden prosazuje investice do veřejných služeb a usiluje o zvýšení plošné minimální mzdy. Investice by podle něj měly jít do lokálních, udržitelných byznysů a podporovat společenskou rovnost.

Zdravotnictví

Donald Trump slibuje, že zruší a předělá tzv. Obamacare, federální zákon který posílil pravomoce federálních vlád na regulaci soukromých zdravotních pojišťoven, a umožnil tak chudším obyvatelům dosáhnout na zdravotní pojištění. Prezdident zatím podle Reuters neuvedl, jak chce Obamovu reformu nahradit. Trump se chystá otevřít farmaceutický trh zahraničním firmám a tím snižovat cenu léku, píše The Telegraph.

Vyzyvatel Biden označuje zdravotnictví za svoji prioritu. Trvá na Obamacare a chce jeho rozšíření tak, aby bylo pojištěno nejméně 97 % Američanů. Zavede snížení hranice věku pro program Medicare, který zajišťuje výhody ve zdravotnictví pro starší občany, ze 65 na 60 let.

Biden zamýšlí dát všem Američanům možnost si sjednat státní zdravotní pojistku, která bude alternativou k nabídkám soukromých pojišťoven, odmítá však návrhy progresivních demokratů na univerzální státní pojištění. Jeho plán bude stát 750 miliard dolarů během 10 let a má se financovat ze zvýšeného zdanění pro nejbohatší občany, uvádí Reuters.

Životní prostředí

Donald Trump se podle BBC prohlašuje za skeptika v otázkách klimatické změny. Podporuje rozvoj neobnovitelných zdrojů, těžbu ropy a zemního plynu. Odmítá ekonomické restrikce za účelem ochrany životního prostředí, například vede USA k odstoupení od Pařížské klimatické dohody z roku 2015.

Joe Biden chce, aby USA byly globálním lídrem v tématu klimatické krize, uvádí The Telegraph. Podporuje Pařížskou dohodu a plánuje plnit její závazky. Do roku 2050 chce zemi dovést k uhlíkové neutralitě, chce omezit a zakazovat novou těžbu ropy a zemního plynu. Prosazuje investici 2 biliony dolarů za první volební období do zelené energie a infrastruktury, která má zahrnovat například udržitelné stavby a elektrické dopravní prostředky. Na otázky o úplném zákazu fosilních paliv odpovídá podle Reuters vyhýbavě.

Policie, rasismus a zbraně

Prezident Trump nepovažuje rasismus za problém amerického systému. Jeho programovým heslem je „zákon a pořádek”. Prezident chce bránit policejní složky a apeluje na jejich důležitost při nastolování pořádku v ulicích zmítaných protesty. Slibuje větší investice do policie, rozšiřování jejích řad a kompetencí, podporuje zákony, které zajišťují policistům větší ochranu, píše Reuters.

Americká ústava zahrnuje právo vlastnit zbraň a Trump odmítá, že by se současné zákony týkající se zbraní měly jakkoli měnit.

Biden na druhé straně vnímá rasismus jako problém systému, který je způsoben legislativou, policejními složkami a soudnictvím. Podle britského serveru The Telegraph chce provést systémové reformy, odmítá však volání progresivních hlasů po snižování financování policie. Naopak chce investovat do vzdělávacích programů a najímat příslušníky složek s tlakem na větší diverzitu. Podporuje zákony, které mají umožnit jednodušší žaloby za rasovou diskriminaci.

Biden stojí za zákazem automatických a poloautomatických zbraní a navrhuje omezit počet zbraní, které si mohou občané koupit. Dále chce investovat do výzkumu o souvislosti prodeje zbraní a násilí ve Spojených státech. Mimo to navrhne zrušení trestu smrti.

Trump s Bidenem se shodují na tom, že volby jsou „bojem o americkou duši”. S nadsázkou se dá říct, že to je jediné, na čem se oba shodnou. Podle The New York Times tato fráze symbolizuje důležitost nadcházejících voleb. Mezi Trumpem a Bidenem je obrovská polarita, jak co se týče názorů, tak způsobu kterým dělají politiku. Výsledek za dva týdny ukáže, kam chtějí Spojené státy směřovat.