VIDEO: Za masakr na Novém Zélandu může imigrace, tvrdil senátor. Chlapec mu rozplácl vejce na hlavě

Melbourne Podle australského senátora stojí za pátečním útokem na Novém Zélandu imigrace muslimů. Za jeho výrok mu při projevu v televizi rozplácl vajíčko na hlavu sedmnáctiletý mladík.

Frase Anning, australský senátor za stát Queensland, je znám svými nacionalistickými názory a odmítavým postojem k imigraci a islámu. Při rozhovoru, který dával místní televizní stanici, se ho novináři ptali, co si o pátečním útoku Brentona Tarranta myslí.



„Celá událost je velká tragédie, avšak na podobné útoky si budou muset lidé zvyknout,“ řekl v rozhovoru Anning a chtěl pokračovat. Svou myšlenku však nestihl odprezentovat, jelikož mladík, který celou dobu stál za ním, vzal vejce a rozplácl jej na hlavu senátora. Načež se senátor otočil a uštědřil mladíkovi dvě facky.

Anning chtěl pokračovat ve středu, avšak senátorova ochranka dvojici od sebe odtrhla a 17letého chlapce srazila k zemi. Deník News.au upozorňuje, že se bodyguardi k mladíkovi chovala velmi hrubě a nadávala mu. „Nejsi nic víc než slaboch a zbabělec,“ měli na něj pokřikovat. Jeden z ochranky chlapce údajně i škrtit.

This is what Fraser Anning’s right-wing lads did to the boy. #auspol #FraserAnning pic.twitter.com/sJNzRLppG5