Za polovinu nákaz v USA může "tichý přenos" koronaviru, uvádí studie

Washington Přibližně polovina lidí, kteří se ve Spojených státech nakazili koronavirem SARS-CoV-2, se infikovala od někoho, kdo neměl příznaky nemoci covid-19. Uvádí to americká studie zveřejněná v pondělí v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Rozsah „tichého přenosu“ viru její autoři odhadovali na základě existujících poznatků o jeho šíření.

Televize CNN vysvětluje, že „tichý přenos" je souhrnné označení pro případy, kdy nákazu šíří pre-symptomatické nebo asymptomatické osoby. V prvním případě jde o infikované lidi, u nichž se nákaza projeví až později, asymptomatické případy jsou takové, kde nakažený člověk žádné příznaky za celou dobu nepocítí.

Tým vědců vedený epidemioložkou z Yaleovy univerzity Alison Galvaniovou vypočítal, že pre-symptomatický přenos stojí za 47 až 48 procenty všech nákaz v USA, zatímco asymptomatický za 3,4 až 6,6 procenty. Jejich model vycházel z dřívějších modelů o šíření viru a jiných studií, které přenosu od lidí bez příznaků připisovaly až 30 procent všech nákaz. Rozsah skrytého postupu infekce pak dokládají dnešní data britského statistického úřadu ONS. Ta naznačují, že jen malá část lidí pozitivně testovaných na koronavirus v den odběru vzorku hlásí příznaky covidu-19. ONS mluví o 22 procentech, přičemž jeho průzkum zkoumal 120 případů nákazy v Anglii. Autoři americké studie soudí, že ani okamžitá izolace všech lidí s příznaky covidu-19 nestačí na potlačení epidemie. Úřady by prý kromě toho musely identifikovat a dostat do karantény také více než třetinu „tichých přenašečů". Podle Galvaniové a jejího týmu je k bezpečnému rušení plošných restrikcí zapotřebí testování potenciálních nakažených v kombinaci s důsledným mapováním kontaktů infikovaných jedinců

.