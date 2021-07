Za rasismus obří pokuty. Odpovědí Johnsona na smršť nadávek po finále Eura je zátah na sociální sítě

Boris Johnson ve středu zažil horké poledne. Předáci všech opozičních stran mu totiž spěchali omlátit o hlavu nedávnou kauzu jménem fotbal a rasismus. Po prohraném finále totiž některé černošské hráče anglického nároďáku zaplavila smršť nadávek fanoušků na stadionu i na sociálních sítích. Premiér měl ale připravenou odpověď – zákon, jenž by postihoval sociální sítě nedostatečně hbité v mazání rasistických příspěvků svých uživatelů.

„Myslí si ministerský předseda, že bylo chybou kritizovat tým Anglie za poklekávání kvůli rasismu a odsoudit ho jako ‚politiku gest‘?“ zněla například hned první otázka lídra labouristů Keira Starmera během tradičních středečních interpelací.



Pozadu nezůstali ani skotští nacionalisté. Jejich sněmovní lídr Ian Blackford neopomněl vytáhnout některé kontroverzní výroky, které Johnson učinil ještě jako žurnalista před dvěma dekádami. „Může nám ministerský předseda říci, jaký postih by měl potkat někoho, kdo napíše, že Afričané jsou ‚vlajkou mávající čmoudi‘ s ‚melounovými úsměvy‘?“

Facebook pod britskou regulací

Johnson však v odpovědi na tento „útok“ oznámil návrh nové legislativy nemalého významu. Napříště by sociální sítě jako Facebook či Twitter měly čelit pokutám, pokud nebudou mazat rasistický obsah. Neměly by to přitom být pokuty z řádu symbolického. Postih „až do výše deseti procent globálního příjmu“ by totiž u Twitteru znamenal téměř půlmiliardu dolarů (osm miliard korun) a u Facebooku dokonce astronomických 8,6 miliardy (186 miliard korun).

Podle návrhu zákona by technologické giganty nově podléhaly britskému regulátoru Ofcomu – vládnímu úřadu, který dosud reguloval pouze britská média. V hojně sledované kauze mu nedávno padl za oběť například kontroverzní moderátor Piers Morgan, který zpochybnil trauma, jemuž kvůli údajnému rasismu čelila vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová.



Britská vláda si dále od technologických firem vyžádala data uživatelů, kteří se po finále Eura mohli dopustit rasismu. „Chceme vyvodit reálné důsledky pro lidi, kteří tyhle urážky tweetují,“ řekl deníku The Times nejmenovaný vládní zdroj. „Víme, že je to v jejich silách,“ doplnil zdroj na adresu Facebooku a Twitteru.

Případný zátah na hříšníky ze strany Facebooku by se nutně musel týkat také Instagramu a WhatsAppu – obě aplikace totiž v posledních letech přešly pod křídla Zuckerbergova impéria. S počtem uživatelů jedné, respektive dvou a půl miliardy se jedná o jedny z největších sociálních sítí na světě.

Tři obětní beránci

Proti vládnímu návrhu se neozvala prakticky žádná kritika, dokonce ani z libertariánského křídla Konzervativní strany, které je na podobné zásahy do svobody slova tradičně citlivé. Pokud měl někdo výhrady, pak pouze ve smyslu, že legislativa přichází příliš pozdě. Slyšet se nechal například řídící manažer anglické fotbalové asociace (FA) Mark Bullingham, podle nějž už je jeho organizace „vyčerpaná z toho, že řeší stále tentýž problém“. V britské sněmovně přitom už od dubna 2019 leží návrh zákona na téma online nebezpečí.

Kontroverzní příspěvky, o nichž je řeč, už mezitím ze sociálních platforem zmizely. Jednalo se údajně o urážky tří mladých hráčů, kteří v rozstřelu neproměnili svůj pokutový kop – Marcuse Rashforda, Jadona Sanchy a Bukaya Saky. Podle televize Channel 4 News šlo jen za první den o zhruba dva tisíce postů, z čehož 167 jich bylo vyhodnoceno jako „vysoce rizikových“. Řada z nich přišla ze zahraničí.

Internet následně zaplavily podpůrné příspěvky britských politiků a dalších veřejně známých osobností. Premiér Johnson internetovým rasistům doporučil, aby se „odplazili zpátky“ tam, odkud se vzali, a trenér anglického mužstva Gareth Southgate jejich výlevy odsoudil jako „neodpustitelné“.

Podporu fotbalistům vyjádřil například také závodník černé barvy pleti Lewis Hamilton. „Tlak na výkon cítí každý sportovec, ale když reprezentujete svou zemi jako příslušník etnické menšiny, je to komplexní zážitek,“ napsal sedminásobný mistr světa F1 na svůj Instagram. „Úspěch se rovná dvojímu vítězství, ale selhání je dvojitá prohra, když jde ruku v ruce s rasistickými urážkami.“

Ne všechna vlídná slova byla však přijata s díky. Ministryně vnitra Priti Patelová (sama ugandsko-indického původu) naopak čelila kritice poté, co odsoudila nenávistné komentáře a přislíbila spolupráci policie. Bylo jí vyčteno, že zkraje turnaje odsoudila poklekávání anglických fotbalistů jako identitářský aktivismus.

„Neměla jste přikládat pod oheň na začátku turnaje, když jste náš antirasistický protest označila za ‚politiku gest‘, a pak předstírat znechucení, když se stala přesně ta věc, proti které vedeme svou kampaň,“ tweetoval například černošský fotbalista Tyrone Mings. Jeho příspěvek se následně stal „virálem“ na britských sociálních sítích, zejména mezi liberálními a levicovými uživateli.

Johnson a ostatní britští ministři se však za Patelovou jednoznačně postavili. Premiér připomněl, že Patelová sama v minulosti čelila rasovým útokům a v roli ministryně vnitra udělala pro jejich vymýcení víc než kdo jiný.