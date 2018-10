Za školní útok na Krymu může podle Putina i globalizace v čele se sociálními sítěmi

Soči (Rusko) Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek označil středeční vraždy na škole v Kerči na anektovaném Krymu i za důsledek globalizace vedené přes sociální sítě a internet. Putin v úvodu debaty ve Valdajském klubu v Soči také zdůraznil, že účinně lze čelit terorismu jedině tím, že svět spojí své síly, a to se dosud nepodařilo.

„Včerejší tragédie je, soudě podle všeho, i výsledkem globalizace, jakkoli by to znělo divně. Přeci v sociálních sítích a internetu vidíme, že tam vznikají celá společenství. Vše začalo známými tragickými událostmi ve školách ve Spojených státech,“ prohlásil Putin. „Mladí lidé s nestabilní psychikou si vytvářejí jakési falešné hrdiny. Znamená to, že my všichni, nejen v Rusku, ale v celém světě obecně špatně reagujeme na měnící se podmínky. Znamená to, že nevytváříme potřebný zajímavý a užitečný obsah pro mladé lidi - a ti se chytají náhražky hrdinství, což vede k podobným tragédiím,“ dodal.



Prezident reagoval na dotaz moderátora ohledně středeční tragédie v Kerči, kde jeden ze studentů podle vyšetřovatelů zabil brokovnicí a podomácku zhotovenou bombou dvě desítky spolužáků a pedagogů. Podle médií pachatele fascinovala tragédie v americké škole Colombine, kde v roce 1999 dva studenti zabili 13 lidí, než spáchali sebevraždu. Podle záběrů z kamer se i student Vladislav Rosljakov oblékl jako jeden ze střelců z Colombine a také se zastřelil ve školní knihovně.

Moderátor připomněl, že první debata ve Valdajském klubu se odehrála krátce po beslanské tragédii, kdy 1. září 2004 asi 30 čečenských ozbrojenců vniklo do školy ve městě Beslan v Severní Osetii a zadrželo 1120 lidí. Zásah ruských ozbrojených si vyžádal 331 obětí z řad rukojmích (186 byly děti); zabito bylo 31 teroristů a 12 příslušníků speciálních sil.