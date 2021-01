Za smrt 39 vietnamských migrantů uložil britský soud vysoké tresty. Rumun si má odpykat 27 let

Vybrané údaje z nálezu 39 mrtvých těl britskou policií v kamionu v říjnu 2019 Kamion s 39 mrtvolami policisté našli 23. října 2019 v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays v hrabství Essex na levém břehu řeky Temže východně od Londýna. Do nedalekého přístavu Purfleet návěs s těly dorazil lodí v 01:30 SELČ z belgického přístavu Zeebrugge. Na místě jej vyzvedl tahač ze Severního Irska, který přístav i s nákladem opustil asi o půl hodiny později. Policisté byli na kamion upozorněni neznámým volajícím a našli jej kolem 02:40 SELČ. Policie ihned zatkla 25letého řidiče kamionu Maurice Robinsona ze Severního Irska.

Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru. Podle expertů dosáhla teplota uvnitř kontejneru až 38,5 stupně Celsia. Podle vyšetřovatelů migranti z za cestu do Británie zaplatili každý až 13.000 liber (380.000 Kč).

Vyšetřovatelé se původně domnívali, že celý kamion přijel z Bulharska a do Anglie dorazil přes severovelšský přístav Holyhead, který leží asi sto kilometrů východně od irského hlavního města Dublinu. Bulharské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že tahač byl v roce 2017 registrovaný ve Varně na firmu, kterou vlastní irská občanka. Podle předsedy bulharské vlády vlády Bojka Borisova však kamion hned den po registraci zemi opustil a od té doby se tam nevrátil.

Původně média psala o tom, že oběti pocházejí z Číny, až 7. listopadu 2019 britská policie oznámila, že dokončila identifikaci všech mrtvých, a dodala, že už uvědomila jejich rodiny. Vietnamská policie současně informovala, že všechny oběti byli Vietnamci z šesti chudších provincií.

Policie v souvislosti s případem postupně zadržela desítky lidí v Británii, Irsku a ve Vietnamu. Například Robinson ze Severního Irska, který řídil kamion s kontejnerem, se loni v dubnu přiznal k neúmyslnému zabití 39 lidí. K zabití 39 vietnamských migrantů se také přiznal Ir Ronan Hughes, který si chladírenský kontejner pronajal.

V polovině září ve Vietnamu odsoudili sedm lidí zapletených do případu. Muži ve věku 26 až 36 let byli odsouzeni za napomáhání nelegální migraci. Soud v provincii Ha Tinh vynesl podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu dvou a půl až sedmi a půl roku odnětí svobody za podíl na organizaci nelegální migrace a sítě převaděčů.

Soud v Londýně začal výběrem poroty počátkem loňského října. Obžalováni byli čtyři muži - soud je loni v prosinci shledal vinnými z pašování a smrti 39 vietnamských migrantů a dnes uložil tresty vězení od 13 do 27 let. Nejvyšší trest dostal 43letý Rumun, který podle obžaloby cestu migrantů v chladírenském kontejneru do Británie zorganizoval: Gheorghe Nica si má ve vězení odpykat 27 let. Druhý nejvyšší trest uložil soud britskému přepravci Ronanu Hughesovi, který má za mřížemi strávit 20 let. Čtyřiadvacetiletý Eamonn Harrison, který část cesty řídil kamion, a 26letý řidič Maurice Robinson, který kamion převezl do Británie, dostali 18 respektive 13 let a čtyři měsíce.

Británií otřásl podobný případ v červnu 2000, kdy bylo v nákladním vozu s nizozemskou poznávací značkou v britském přístavu Dover nalezeno 58 mrtvých čínských uprchlíků. Z šedesátičlenné skupiny, která se chtěla ilegálně dostat do Británie, přepravu v uzavřeném kontejneru přežili pouze dva běženci, ostatní se udusili. Britský soud v dubnu následujícího roku odsoudil nizozemského řidiče za neúmyslné zabití ke 14 letům odnětí svobody a soud v Rotterdamu v květnu odsoudil k 30 měsícům až devíti letům vězení sedm členů převaděčské skupiny, kterou vedli turečtí občané.

Nejhorší podobná tragédie otřásla Evropou v srpnu 2015, kdy byl na dálnici A4 u rakouské obce Parndorf, která leží asi 50 kilometrů od Vídně a 25 kilometrů od Bratislavy, nalezen odstavený chladírenský vůz s 71 mrtvými těly v pokročilém stadiu rozkladu. Lidé se v hermeticky uzavřeném nákladním prostoru auta pravděpodobně udusili. V červnu 2018 soud v maďarském Kecskemétu potrestal v této kauze 25 lety vězení čtyři hlavní obžalované. Dalších deset souzených dostalo tresty od tří do 12 let. V červnu 2019 soud v Szegedu v odvolacím řízení hlavní čtveřici potrestal doživotním odnětím svobody.