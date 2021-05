Za únosem francouzského novináře v Mali stojí odnož Al-Káidy. Na videu prosí o osvobození

Bamako/Paříž Francouzský novinář, který na začátku dubna zmizel v severomalijském městě Gao, na videu sdíleném na sociálních sítích prosí rodinu i francouzské úřady, aby udělali maximum pro jeho osvobození. Novináře patrně unesli malijští islamisté, vyplývá ze záběrů, o kterých ve středu informovaly tiskové agentury.

„Jsem Olivier Dubois. Jsem Francouz. Jsem novinář. Byl jsem unesen v Gau 8. dubna JNIM (odnoží teroristické sítě Al-Káida označované jako Skupina podporující islám a muslimy). Promlouvám ke své rodině, přátelům a francouzským úřadům, aby udělali vše v jejich silách a osvobodili mě,“ uvádí muž na 21 vteřin dlouhém videu sdíleném na sociálních sítích.



Dubois je pohřešován od 8. dubna, kdy se po obědě nevrátil do práce, píše agentura DPA.

Duboisovo zmizení v prohlášení potvrdilo francouzské ministerstvo zahraničí. Úřad uvedl, že je v kontaktu s novinářovou rodinou a snaží se ověřit pravost videa. Šéf nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) Christophe Deloire na twitteru uvedl, že organizace o případu věděla už dva dny po Duboisově zmizení. „Po konzultaci s editory, kteří ho normálně zaměstnávají, jsme se rozhodli tento únos nezveřejňovat, abychom neovlivnili případný pozitivní výsledek,“ napsal Deloire.

O incidentu ve středu informoval i deník Libération, pro který Dubois pracoval jako občasný zpravodaj. Podle listu 46letý zkušený novinář v Mali žije posledních šest let a zemi dobře zná.

Mali se dlouhá léta potýká s činností islámských radikálních skupin, a to především na severu země. Islamisté se postupně dostávají i do centrálních oblastí a rozšiřují svůj boj do sousední Burkiny Faso a Nigeru. V těchto třech zemích kontrolují některé oblasti a organizují útoky na vojáky i civilisty.

Do bojů v Mali v roce 2013 vstoupila Francie, má tam nyní 5100 vojáků. Francouzští civilisté jsou podle agentury Reuters v oblasti Sahelu dlouhodobě vystaveni riziku únosů ze strany zločinných a islamistických skupin, zčásti i kvůli přesvědčení, že Paříž za jejich bezpečný návrat zaplatí výkupné. Francie však opakovaně za rukojmí zaplatit odmítla.

„Znovu opakujeme náš požadavek, aby lidé do této oblasti nejezdili, jelikož je to obzvlášť riskantní,“ uvedl mluvčí francouzské vlády, podle kterého Paříž v Duboisově případu úzce spolupracuje s malijskými úřady.