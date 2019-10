Za útok autem u britského parlamentu dostal muž doživotí, podle deníku The Guardian neoznačily úřady oficiálně čin za teroristický

Londýn Brit súdánského původu Salih Khater, který v srpnu 2018 najel autem do lidí u britského parlamentu, dostal v pondělí u soudu doživotí. Ve vězení musí strávit nejméně 15 let, píše britský tisk. Útočník při incidentu zranil tři lidi. U soudu už dříve zaznělo, že tento neúspěšný student účetnictví chtěl způsobit co největší krveprolití a jen zázrakem nepřišel nikdo o život. V červenci byl shledán vinným z pokusu o vraždu.

Útok v Londýně. Muž autem zranil tři lidi, s protiteroristickou policií nespolupracuje Nyní třicetiletý Khater podle prokuratury úmyslně najel do skupiny cyklistů a pěších, kteří u parlamentu čekali na zelenou, a pak najížděl na policisty. Zadržen byl na místě. Obviněn byl nejen z pokusu o vraždu civilistů, ale i policistů hlídajících boční vstup do Westminsterského paláce. Khater obvinění odmítal. Tvrdil, že si jel na súdánskou ambasádu pro vízum, ale ztratil se a zpanikařil. Prokuratura uvedla, že motivy Khaterova činu jsou sice nejasné, ale s ohledem na útok na policisty může mít incident teroristické pozadí. Úřady ale čin oficiálně za teroristický útok podle zdrojů deníku The Guardian neoznačily. Khater neměl doma nebo ve svých elektronických zařízeních nic, co by nasvědčovalo tomu, že by byl islámský radikál. Nebyl znám ani bezpečnostním složkám.