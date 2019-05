Za útoky na tankery v Perském zálivu stojí Írán, tvrdí bezpečnostní poradce Trumpa

ABÚ ZABÍ Za nedávnými útoky na ropné tankery v Perském zálivu stojí velice pravděpodobně Írán. Ve středu to během návštěvy ve Spojených arabských emirátech prohlásil podle médií bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton. Íránské ministerstvo zahraničí jeho nařčení odmítlo.

Vztahy mezi USA a Íránem se vyhrocují od minulého roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a uvalil na islámskou republiku nové sankce.



„Myslím, že je jasné, že to byly námořní miny téměř určitě z Íránu,“ řekl Bolton reportérům v Abu Zabí. Neuvedl ale žádné další podrobnosti o vyšetřování, na kterém se Spojené státy podílí, poznamenala agentura Reuters. „Kdo jiný by to mohl udělat? Někdo z Nepálu?“ zeptal se ironicky novinářů.



Útok na lodě se odehrál 12. května u pobřeží emirátu Fudžajra poblíž Hormuzského průlivu, jedné z nejfrekventovanějších námořních tepen. Teherán již v minulosti pohrozil, že zablokování ropného exportu průlivem může být jedním ze způsobů, jakým se bude bránit proti americkým sankcím.

Mimořádný summit

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí ve středu Boltonovo nařčení odmítl. „Není s podivem, že tato směšná obvinění vznesl na setkání těch, kteří dlouhodobě prosazují protiíránskou politiku,“ řekl agentuře Fars.

Bolton přijel do Spojených arabských emirátů v úterý na jednání o regionálních bezpečnostních otázkách.

Saudská Arábie, jíž patřily dva ze čtyř zasažených tankerů, svolala na čtvrtek mimořádný summit Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC) a Ligy arabských států (LAS). Předmětem jednání mají být vedle napadených lodí i nedávné útoky bezpilotních letounů na saúdská ropná zařízení. Saudská Arábie tvrdí, že útoky provedli jemenští rebelové na příkaz Íránu, Teherán ale tato nařčení odmítá.

Napětí v regionu v posledních několika týdnech roste. Spojené státy začátkem května oznámily, že do Perského zálivu vyslaly letadlovou loď s doprovodnými plavidly a také bombardéry B-52 kvůli hrozbě ze strany Íránu, kterou však dosud blíže nespecifikovaly.