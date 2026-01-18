Americká cla? Macron navrhuje EU vytáhnout dosud nepoužitou ekonomickou odvetu

Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak.
Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026) | foto: AP

Macron už v sobotu označil za nepřijatelnou hrozbu zvýšení amerických cel kvůli Grónsku, se kterou přišel prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu chce Grónsko získat pro Spojené státy, což zdůvodňuje bezpečnostními argumenty, zatímco v Evropě jeho záměr vyvolává odpor.

Nástroj ACI, jehož použití vyžaduje schválení kvalifikovanou většinou zemí EU, umožňuje mimo jiné zmrazení přístupu k evropským veřejným zakázkám či blokování některých investic.

Po aktivaci nástroje nastupuje nejprve vyjednávání a jestliže neuspěje, Evropská komise připraví balík protiopatření, které předloží Radě EU ke schválení. Může jít i o cla na vybrané výroky či omezení dovozu či vývozu.

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm unijních států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska.

Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.

Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.

Italská premiérka Giorgia Meloniová, která má k americkému prezidentovi blízko, uvedla, že s Trumpem hovořila, aby ho informovala o „chybě“, za kterou považuje hrozby týkající se cel.

Nizozemský ministr zahraničí David van Weel výhrůžky amerického vůdce označil za „nepochopitelné a nevhodné“. „To, co Trump právě teď dělá, je vydírání,“ uvedl šéf nizozemské diplomacie během televizního rozhovoru. Jeho irská kolegyně Helen McEntee hrozby označila za „zcela nepřijatelné a hluboce politováníhodné“.

Kvůli novým hrozbám se dnes odpoledne v Bruselu mimořádně schází velvyslanci členských zemí při EU.

16. ledna 2026
