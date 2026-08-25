Zabavuje se. Rusko může převzít sklady ohrožené útoky, nařídil Putin

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  10:24
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Ruský stát bude moci dočasně převzít pod svou správu objekty kritické infrastruktury, které jsou nedostatečně chráněny před ukrajinskými dronovými útoky a jinými hrozbami. Příslušný výnos v pondělí podepsal ruský prezident Vladimir Putin.

Válka na Ukrajině

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Podle Putinova dekretu bude možné předat do správy státních úřadů objekty, u nichž jejich vlastníci nepřijali dostatečná bezpečnostní opatření nebo je po poškození nedokážou včas obnovit. Zvláštní pravomoci dává Putin státním orgánům v době, kdy Ukrajina stupňuje své dronové útoky na ruské rafinerie či sklady internetových prodejců.

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Stát bude moci převzít kontrolu nad fyzickými a finančními aktivy a formálními vlastnickými právy, pokud bude u odpovědných vlastníků shledáno selhání v povinnosti je chránit nebo pokud budou příliš pomalu objekty po jakémkoli útoku opravovat, stojí v dekretu.

Týká se to energetických, průmyslových či komunikačních zařízení, dopravní a logistické infrastruktury a dalších objektů považovaných za kriticky důležité pro zajištění bezpečnosti a ekonomické stability státu a obyvatelstva.

Putin už minulý týden nařídil vládě, aby zahájila program na obnovu komerčních skladů poškozených nebo zničených ukrajinskými útoky v posledních týdnech.

Kyjev od 18. července zaútočil na nejméně dvacítku skladů patřících přednímu ruskému online prodejci Wildberries a zničil velkou část jeho skladovací kapacity. Dnes druhý největší ruský internetový prodejce Ozon oznámil, že terčem ukrajinských útoků se stala čtyři jeho logistická centra v jižním Rusku.

Válka na Ukrajině

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