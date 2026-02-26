Video zveřejněné na platformě YouTube je sestavené ze zhruba 3300 fotografií pořízených z paluby ISS.
„Rusko napadlo té noci Ukrajinu deseti balistickými raketami (Iskander-M / „Kinžal“) a třiceti střelami s plochou dráhou letu – Ch-101, Iskander-K a Ch-22,“ uvádí ruský expert na kosmonautiku Vadim Lukaševič.
Na videu jsou vidět dvě rakety přibližující se ke Kyjevu, které jsou kvůli expozičnímu času 0,4 sekundy patrné jako jasné přerušované linie vznikající při vstupu bojové hlavice do atmosféry, a také činnost prostředků protivzdušné obrany.
Viditelné jsou rovněž zásahy v Kyjevě a v okolí Trypilské tepelné elektrárny.