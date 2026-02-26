Putinův teror je vidět z vesmíru. Unikátní záběry z ISS zachytily velký útok na Kyjev

  16:12aktualizováno  16:12
Kanál AstronautiCAST zveřejnil záběry z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachycující jasné záblesky nad Kyjevem v noci z 26. na 27. prosince. Nejedná se o jevy související s počasím, nýbrž o ruské balistické rakety, které tu noc na Ukrajinu útočily.

Video zveřejněné na platformě YouTube je sestavené ze zhruba 3300 fotografií pořízených z paluby ISS.

Nové záběry z Mezinárodní vesmírné stanice zachycují ruský tok na Kyjev v noci z 26. na 27. prosince.
Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)
Tma v Kyjevě. Po ruském útoku zůstává bez proudu přes milion domácností. (27. prosince 2025)
Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)
8 fotografií

„Rusko napadlo té noci Ukrajinu deseti balistickými raketami (Iskander-M / „Kinžal“) a třiceti střelami s plochou dráhou letu – Ch-101, Iskander-K a Ch-22,“ uvádí ruský expert na kosmonautiku Vadim Lukaševič.

Na videu jsou vidět dvě rakety přibližující se ke Kyjevu, které jsou kvůli expozičnímu času 0,4 sekundy patrné jako jasné přerušované linie vznikající při vstupu bojové hlavice do atmosféry, a také činnost prostředků protivzdušné obrany.

Viditelné jsou rovněž zásahy v Kyjevě a v okolí Trypilské tepelné elektrárny.

