Záběry z USA: nejčernější scénáře se zatím nenaplnily, klid v ulicích ale není

Washington D.C./Praha V mnoha městech čekají lidé v ulicích, někteří oslavují, jiní skandují hesla proti Trumpovi či Bidenovi, řada obchodů má zabedněné výlohy, v ulicích se pohybují policisté i vojáci. Taková je současná situace v USA. Experti už dříve varovali, že násilí by mohlo eskalovat ve volební den, nejčernější scénáře se ale zatím nenaplnily.

Americká volební noc konečné výsledky zatím nepřinesla, oba kandidáti stále věří ve své vítězství, což jen přidává na nepřehlednosti situace. Již dříve se obchodníci napříč USA přitom obávali nepokojů a řadu obchodů raději zabednili. Na své prodejny přibili zábrany, uzamykali mříže a někteří si podle médií pořizovali i zbraně. K zásadním potyčkám však dosud nedošlo.

To však neznamená, že by byl úplný klid, například do ulic Portlandu vyšly tisíce lidí, policisté byli na pozoru také v Chicagu či Los Angeles, demonstrace se uskutečnily ve Washingtonu.



#ChicagoPolice officers, including the Mounted Unit, are out across the city ensuring the safety of everyone on Election night. pic.twitter.com/WqBhhLCTce — Chicago Police (@Chicago_Police) November 4, 2020

V hlavním městě USA policejní šéf Peter Newsham ještě během úterního dne demonstrantům připomínal, že mají právo se shromažďovat a požádal je, aby tak učinili pokojně. „Nepodílejte se na násilném chování,“ apeloval podle webu New York Post. Jeho přání ale úplně vyslyšeno nebylo. Záběry na sociálních sítích ukazují střety zejména v části města nazvané Black Lives Matter Plaza, a to ještě před setměním.

BREAKING: MPD Officers have made at least 1 arrest at BLM plaza for refusing to vacate the area so an illegally parked vehicle can be moved. pic.twitter.com/7cdYjxpJuS — James Klüg (@realJamesKlug) November 3, 2020

K incidentům došlo dokonce i před Bílým domem a podle The New York Post policisté zatkli následně nejméně tři osoby.



Nepokoje a demonstrace v USA trvají několik měsíců. Za jejich počátek lze považovat zveřejnění videa ukazujícího bělošského policistu Dereka Chauvina, jak klečí téměř devět minut na krku zatýkaného černocha George Floyda. Ten při policejním zásahu zemřel a v mnoha amerických městech, poté vypukly protesty pořádané převážně iniciativou bojující za práva černošských obyvatel nazvaná Black Lives Matter.