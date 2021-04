Zabíjela bych, aby mě někdo sexuálně obtěžoval, přiznala australská politička

CANBERRA Austrálie čelí jednomu sexuálnímu skandálu za druhým. V nejnovější kauze, kterou řeší místní média i veřejnost, uvedla místopředsedkyně vládnoucí Liberální strany Teena McQueenová, že by dala cokoliv za to, aby ji někdo sexuálně obtěžoval. Skandál se objevil pouze několik dní poté, co premiér Scott Morrison provedl rošádu ve vládě právě kvůli sexuálnímu obtěžování a údajnému znásilnění.

Vicepremiérka Teena McQueenová měla podle tří seniorních členek strany uvést, že by „zabíjela, aby ji někdo sexuálně obtěžoval.“ O skandálu, který přichází jen několik dnů po tvrdých změnách ve vládě ze strany premiéra Scotta Morrisona, napsal mimo jiné server The Age. Facebook se v Austrálii dohodl s vládou, znovu povolí prohlížení zpravodajství McQueenová se později obhajovala s tím, že takto celou větu neřekla. „Měl to být jen takový vtip. Když se žena dostane do mého věku, nemusí se bát, že by byla sexuálně obtěžována,“ uvedla k dalšímu skandálu Liberální strany její místopředsedkyně. Prohlásila, že svých slov lituje. Rošáda ve vládě Na vyjádření McQueenové se okamžitě snesla vlna kritiky jak na politické, tak na veřejné scéně. Její slova odmítl komentovat premiér Scott Morrison, který tento týden v reakci na sérii obvinění ze sexuálního zneužívání, diskriminace žen a nevhodného chování v parlamentu, provedl ve vládě několik změn. Ve funkci ministra spravedlnosti skončil Christian Porter a pozici ministryně obrany opustila Linda Reynoldsová. Porter podle dostupných informací čelí obvinění, že před více než třiceti lety jako dospívající mladík znásilnil šestnáctiletou dívku.

Žena, jíž měl Porter znásilnit, přišla s tímto prohlášením vloni. Tvrdila, že ji měl nyní již bývalý ministr spravedlnosti „brutálně znásilnit“ po debatní soutěži na Sydneyské univerzitě v roce 1988. Poté, co prohlášení loni předala, spáchala sebevraždu. Porter ale nakonec ve vládě zůstává, převezme funkci ministra průmyslu. Reynoldsová, která skončila údajně kvůli tomu, že kryla znásilnění kolegyně, převezme funkci ministryně služeb.