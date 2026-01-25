Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného

Krátce po střelbě zástupci federální vlády uvedli, že agenti stříleli při násilné potyčce v sebeobraně. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová řekla, že Pretti „přistoupil“ k agentům Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) s poloautomatickou zbraní ráže devět milimetrů, a když se jej agenti snažili odzbrojit, „násilně vzdoroval“.
Trump sdílel fotografii toho, co označil za „zbraň střelce, nabitou (s dalšími dvěma plnými zásobníky!) a připravenou k použití“. Zástupce personální šéfky Bílého domu Stephen Miller pak řekl, že se Pretti pokusil spáchat atentát na federální agenty.
Jedná se přitom o již druhé zastřelení občana USA federálními agenty v Minneapolisu tento měsíc. Maskovaný příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna zastřelil Renée Goodovou za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu.
Zatímco federální vláda tvrdí, že střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. V sobotu Prettiho zastřelili příslušníci pohraniční stráže.
Trumpova vláda v rámci rozsáhlé protiimigrační kampaně do Minnesoty nasadila přibližně 3 tisíce imigračních agentů. Z nich jsou 2 tisíce příslušníky ICE, které doplňuje několik set agentů CBP. CBP a ICE spadají pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) a jejich rozlišení je někdy v praxi obtížné, jelikož CBP pomáhá ICE při raziích.
Zbraň podle videí neměl, někomu pomáhal
Nejméně čtyři různá videa sobotního zastřelení Prettiho popisu Trumpovy administrativy neodpovídají, napsala NBC News s tím, že videa natočili svědci a že jejich pravost stanice ověřila a zanalyzovala je. Pretti podle videí při potyčce, která vedla k jeho zastřelení, zbraň nedržel. Podle záběrů pomáhal někomu, koho federální agenti před potyčkou strčili.
Videa pořízená svědky z různých úhlů — na ulici, v obchodě i z auta — ukazují, že Pretti měl v ruce mobilní telefon ve chvíli, kdy se s policisty dostal do potyčky. Noemová odmítla uvést, zda Pretti předtím, než byl zastřelen, vytáhl zbraň.
Záznamy začínají tím, že Pretti natáčí maskované agenty při zásahu na Nicollet Avenue. Federální úředníci uvedli, že policisté tam byli kvůli muži hledanému v souvislosti s napadením, který se v USA nacházel nelegálně. Pretti byl podle místních úřadů občanem Spojených států a zdravotní bratr.
Nicollet Avenue, kde se odehrálo zabití Alexe Prettiho
Na videích je Pretti jedním z několika lidí stojících na ulici. Někteří pískají a křičí a další troubí z aut. Je vidět, jak Pretti oblečený do hnědých kalhot, tmavé bundy s kapucí a tmavé kšiltovky z bezprostřední blízkosti hovoří se strážníky uprostřed ulice. Jeden z nich ho odstrčí zpět ke krajnici.
O několik okamžiků později se Pretti vrací do vozovky a v pravé ruce drží mobilní telefon vodorovně. Dává znamení přijíždějícímu autu, aby projelo kolem. Poté se přesouvá směrem k agentům, kteří odstrkují další lidi.
Pretti obejme jednoho z těchto lidí kolem ramen a odvádí ho ke kraji silnice. O několik metrů dál federální agent odstrčí jiného člověka, který upadne na zasněžený okraj chodníku. Pretti se postaví mezi strážníka a tuto osobu. V tu chvíli začíná smrtelná potyčka.
Pretti stojí čelem k agentovi, který vytahuje něco, co vypadá jako pepřový sprej. Pretti se prudce odtáhne, zvedne levou ruku nad hlavu a strážník mu nastříká sprej do obličeje a odstrčí ho. Pretti se přesune k osobě u kraje chodníku a agent ho znovu zasáhne sprejem.
Zdá se, že si Pretti ukládá telefon do pravé kapsy kabátu, poté padá přes ležící osobu a chytá se jí. Federální agent se snaží Prettiho odtáhnout, ten se však drží osoby u obrubníku. Vzápětí Prettiho obklopí několik dalších agentů a povalí ho na zem.
„Zbraň,“ zakřičí někdo
Během potyčky agenti křičí. Jeden z nich, který drží v pravé ruce nějaký předmět, třikrát Prettiho udeří. Pretti je na zemi, opírá se o předloktí a ruce.
Další agent v šedé bundě přistupuje k chumlu bez jakéhokoli předmětu v rukou a natahuje se směrem k Prettimu. Někdo zakřičí „zbraň“. Agent v černé masce, stojící nad Prettim, vytahuje pistoli z pouzdra a zamíří na Prettiho.
Agent v šedé bundě se poté od potyčky odvrací a v pravé ruce drží zbraň, která se zdá být podobná té, která měla patřit Prettimu. Pretti je na kolenou. Ozve se první výstřel. Agent v šedé bundě, nyní se zbraní namířenou dolů v ruce, odbíhá pryč. Jeho kolega v černé masce se přesune za Prettiho a zazní další tři výstřely. Pretti se skácí a převalí se na záda. Následně je slyšet dalších asi sedm výstřelů.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti na žádost o komentář k tomu, čí zbraň policista v šedé bundě držel, nereagovalo.