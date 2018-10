Zabití Chášukdžího je hanebný zločin, prohlásil saúdský korunní princ

Rijád Zabití novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu je hanebným zločinem, který nelze ospravedlnit. Na investiční konferenci v Rijádu to ve středu řekl saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Zároveň zdůraznil, že zabití Chášukdžího nevrazí klín mezi Saúdskou Arábii a Turecko.

Iniciátorem investiční konference je právě korunní princ bin Salmán, účast v ní ale v posledních dnech kvůli kauze zabitého novináře odřekli mimo jiné ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie či britský miliardář Richard Branson nebo americký technologický investor Steve Case. Do Rijádu neodjeli ani nejvyšší představitelé řady velkým firem.



Saúdský korunní princ se ocitá pod tlakem, jelikož kritici ho podezírají z toho, že byl strůjcem operace, při které byl Chášukdží zabit, nebo minimálně o akci věděl. To Rijád odmítá.

Erdoganova spravedlnost

Muhammad bin Salmán ve středu telefonický hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v kanceláři tureckého prezidenta napsala, že rozhovor se týkal nutnosti více objasnit okolnosti Chášukdžího zabití.

Chášukdží psal pro americký list The Washington Post a žil v USA. Zmizel před třemi týdny poté, co navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, ze kterého patrně už nevyšel. Rijád nejprve tvrdil, že o tom, co se s žurnalistou stalo, nic neví. Minulý pátek ale přiznal, že byl zabit, údajně při rvačce. Později Saúdská Arábie označila zabití Chášukdžího za operaci, která nebyla konzultována s vedením. Chášukdží kritizoval korunního prince, který de facto vládne Saúdské Arábii. Erdogan se nechal slyšet, že pachatelé zločinu neuniknou spravedlnosti, bez ohledu na to, jak vysoce jsou postavení.