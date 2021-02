V Senátu začal proces s Trumpem. Co se od impeachmentu dá čekat a proč má malou šanci na úspěch?

WASHINGTON/PRAHA Druhý impeachment bývalého amerického prezidenta má malou šanci na úspěch. I přesto budí nemalé politické vášně po celých Spojených státech.

Do roka a do dne, chtělo by se říct. Ve svém prvním impeachmentu byl Donald Trump zproštěn viny 5. února 2020. Po dvanácti měsících a čtyřech dnech k tomu začal na půdě amerického Senátu druhý proces, v němž je bývalý prezident obžalován z „podněcování k násilí“. Podle takzvaných správců impeachmentu, kteří v procesu hrají roli de facto prokurátorů, měl Trump ve své řeči z 6. ledna podnítit dav svých příznivců k útoku na washingtonský Kapitol, a dopustit se tím „závažného zločinu či poklesku“, jež američtí otcové zakladatelé stanovili jako podmínku ústavní žaloby.

Oproti předchozímu impeachmentu je tu hned několik rozdílů. Ten nejočividnější spočívá v tom, že obžalovaný již není v úřadu, a proces je tak sporný po formální stránce. V britském zvykovém a potažmo americkém právu je totiž impeachment chápán především jako proces na odvolání vysokého činovníka z funkce. Na tuto skutečnost poukázalo před dvěma týdny i 45 amerických senátorů z Republikánské strany, kteří na půdě horní komory hlasovali pro anulování ústavní žaloby.

Demokraté naopak argumentují známými případy souzení bývalých funkcionářů, například bývalého ministra války Williama Belknapa v roce 1876.

Druhému impeachmentu také nepředsedá šéf Nejvyššího soudu John Roberts. Vyhnout se svým povinnostem mu de facto umožnila americká ústava, jež sice stanovuje, že „je-li souzen prezident Spojených států, předsedá předseda Nejvyššího soudu“, kouzlo je však v detailu. Text totiž jasně říká „the president“, a nikoli „a president“. Jinými slovy, jedná se o jednoho konkrétního, právě úřadujícího prezidenta, jímž je Joe Biden, a ten souzen není. Roberts, který měl ke své roli výhrady již během prvního impeachmentu, tak účast „s díky“ odmítl a na dotazy médií nereaguje. Slyšení řídí demokratický senátor z Vermontu Patrick Leahy.



Konečně otázka právního sporu je tentokrát o něco jednodušší než minule. Správcům impeachmentu totiž „stačí“ prokázat, že Donald Trump vědomě nabádal dav k útoku na Kapitol. To nebude jednoduché, protože v americké právní praxi jsou na prokázání zodpovědnosti za zločiny spáchané někým jiným kladeny poměrně vysoké nároky. V zásadě se však jedná o jednoduchou právní otázku „ano, či ne“, na rozdíl od minulého procesu, kdy jedním z argumentů Trumpovy obhajoby bylo tvrzení, že i kdyby se prezident byl dopustil toho, co tvrdí žaloba (vytváření politického nátlaku na ukrajinského prezidenta Zelenského), nejedná se o závažný zločin ani poklesek, a není ho tedy možno v impeachmentu odsoudit.

Jak to bude vypadat?

Proces se bude odvíjet následovně. Za předpokladu, že Senát potvrdí ústavnost žaloby, bude následovat několik dní argumentace. Žaloba i obhajoba mají k dispozici po 16 hodinách čistého času, pročež se očekává, že tato část potrvá až do víkendu. Protože většina pozorovatelů soudí, že jak demokraté, tak republikáni chtějí mít impeachment za sebou co nejdřív, o vině by se mohlo hlasovat příští týden.

Žaloba bude pravděpodobně argumentovat tím, že i přesto, že Donald Trump k útoku na Kapitol explicitně nevyzval, vytvářel po dva měsíce živnou půdu pro konspirační teorie, které ho způsobily. Obhajoba naopak zdůrazní Trumpova slova „pokojně a vlastenecky“, jimiž 6. ledna vytyčil meze protestu před Kapitolem.

Zazní možná i odkaz na střelbu na republikánské kongresmany z června 2017, při které bylo zraněno šest lidí. Přestože střelec James Hodgkinson mohl být tehdy vyprovokován některými radikálními výroky demokratického senátora Bernieho Sanderse, na jehož kampani spolupracoval jako dobrovolník, Sandersův impeachment se nekonal ani po něm nikdo nevolal.

Trumpovo odsouzení se zdá krajně nepravděpodobné. Pokud se 45 republikánských senátorů nedávno vyslovilo proti ústavnosti procesu, bude pro ně přinejmenším problematické hlasovat pro prezidentovu vinu. Od těchto senátorů přitom demokraté potřebují získat přinejmenším dvanáct hlasů, poněvadž na jejich straně je nyní pravděpodobně pět republikánů, a impeachment musí být schválen dvěma třetinami senátorů.