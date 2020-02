Začala evakuace Američanů z výletní lodi Diamond Princess. Na palubě jich je více než tři stovky

Jokohama Z výletní lodi Diamond Princess, která od počátku února kotví v karanténě v přístavu japonskéjo města Jokohama se 355 nakaženými novým koronavirem na palubě, začalo vyloďování Američanů. Oznámila to v neděli agentura AFP s odvoláním na svého reportéra, který sledoval odjezd desítky autobusů od plavidla.

Autobusy s Američany nicméně ještě zůstávají v areálu přístavu. „Musíme čekat s odjezdem, dokud úplně všichni nenastoupí,“ řekla AFP Sarah Aranaová z Kalifornie, která je v jednom z autobusů.



Před nástupem do autobusu cestující podle Aranaové prošli namátkovou pasovou kontrolou. Z autobusu by se pak měla dostat na palubu jednoho ze dvou speciálně vyslaných letadel, které Američany přepraví do vlasti. Tam mají zůstat dalších 14 dní v karanténě; někteří na letecké základně v Kalifornii, další v Texasu. Aranaová dodala, že sama ještě neví, kde skončí.

Loď s více než 3700 cestujícími a členy posádky je v karanténě od 3. února. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly japonské úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na ní předtím pobýval. Mezitím se plavidlo stalo místem s největší koncentrací případů nového koronaviru mimo Čínu.

Japonsko původně chtělo nechat na lodi všechny pasažéry do středy příštího týdne, kdy čtrnáctidenní karanténa uplyne. Nakonec však v pátek nechalo vystoupit z lodi na břeh všechny lidi, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měly kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na nový koronavirus.

Spojené státy v sobotu oznámily, že pro zhruba 380 Američanů vyšlou speciální evakuační letouny, které v neděli dorazí do Japonska.

Podle agentury Kjódó se chystají letadla k evakuaci svých občanů vyslat také Kanada, Hongkong a Jižní Korea, stejný krok zvažuje i Austrálie.

V pevninské Číně mezitím počet nakažených novým typem koronaviru dosáhl 68 500. Po celém světě je nakažených přes 69.000. Na chorobu COVID-19, kterou vir způsobuje, v pevninské Číně zemřelo do soboty 1665 lidí. Po jedné oběti ohlásily také úřady v samosprávném čínském městě Hongkongu, na Filipínách, v Japonsku, na Tchaj-wanu a ve Francii.