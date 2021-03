Začalo to obří želvou v Atlantiku, slavný je i boeing přes celé Státy. Kresba penisu u Suezu není ojedinělá

Kapitán obří lodi Ever Given se v posledních dnech proslavil hned dvěma kousky. Před tím, než zablokoval Suezský průplav, prováděl na širém moři složité manévry. Při nich nakreslil obrazec připomínající mužské přirození. Podobné malby jsou nicméně běžnou praxí kreativních pilotů či běžců, ale i současných umělců.

Praktika na pomezí zábavy, sportu a umění známá jako GPS drawing je metoda kreslení obrazců na základě naplánované cesty, jejíž průběh se zaznamenává na mapě pomocí GPS (globální družicový polohový systém). Lidé k tvorbě GPS maleb využívají všechny možné dopravní prostředky, někteří trasu prochází pěšky, existuje ale mnoho metod v závislosti na terénu, každý obrazec vyžaduje hodiny pečlivého plánování.

Za první GPS malbu se považuje dílo lodního kapitána Reida Stowa z roku 1999, který pohybem po Atlantském oceánu nakreslil želvu s obvodem 5500 mil. Na Stowův počin navázalo mnoho umělců, nejznámější z nich je Brit Jeremy Wood, který se stal hlavním průkopníkem kartografické estetiky. Zatím nejrozsáhlejší dílo představil v roce 2015 japonský umělec Yassan, jeho obraz s názvem PEACE on Earth se rozpíná přes celou planetu a spolupracovalo na něm přes sto lidí.



GPS kreslení však není pouze doménou umělců, svou kreativitu uplatní i běžci či letci, jak informuje server Huff Post. Slavný je případ z roku 2016, kdy německý pilot při testovacím letu namaloval přes celé Spojené státy propracovaný obraz Boeingu. Americký komik Claire Wyckoff zase v roce 2014 bavil svět svými běhy po San Francisku. Jedna z tras, na kterou se vydal, byla podobná té kterou absolvoval před blokací Suezu kapitán lodi Ever Given, rovněž připomínala penis.

Malby do map se staly v posledních letech tak populární, že poskytovatelé navigací začali nabízet služby, díky kterým si každý může trasu naplánovat a následně si zaznamenat obraz do osobní galerie. Dílo obří kontejnerové lodi Ever Given proto není tak překvapivým úkazem, jak se může na první pohled zdát. To, zda kapitán mužské přirození namaloval záměrně, zůstává zatím nejasné.