V Indonésii pátrali po motorovém člunu s turisty, byl na něm i Čech

„Dle nejnovějších zpráv indonéských úřadů bylo všech jedenáct pohřešovaných cizinců včetně jednoho českého občana nalezeno a zachráněno. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví ČR v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci,“ uvedl pro iDNES.cz zástupce ředitele odboru komunikace ministerstva zahraničí Filip Hašek.
Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo. Do cíle ovšem plavidlo nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ).
Po plavidlu v zálivu Tomini pátraly desítky týmů na ploše přibližně 550 kilometrů čtverečních za použití dronů s termokamerami i potápěčského vybavení. Operaci zpočátku komplikoval silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny, nakonec však rozsáhlá akce skončila úspěšně.
Na palubě byl kromě českého občana také Belgičan, Francouzka, pět Nizozemců, tři Němci a dva indonéští členové posádky.