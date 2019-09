Pohotovost u nejvyšší hory Evropy. Kvůli hrozbě utržení části ledovce evakuují záchranáři okolí Mont Blanc

ŘÍM Italské úřady uzavřely údolí na italské straně nejvyšší hory Evropy Mont Blanc. Podle odborníků totiž hrozí, že by se mohla utrhnout obrovská část ledovce. Evakuovány byly i horské chaty v okolí, starosta nedaleké obce Courmayeur navíc nechal uzavřít i silnice vedoucí do údolí.

Masa ledu o objemu zhruba 250 tisíc kubických metrů se podle odborníků pohybuje rychlostí 50 až 60 centimetrů za den a akutně tak hrozí, že by se mohla utrhnout. Podle starosty Stefana Miserocchiho z nedalekého Courmayeuru nehrozí lidem v zabydlených a turistických oblastech nebzpečí, přesto bylo nutné evakuovat určitá místa preventivně.

Podle serveru BBC, který na dramatický vývoj událostí upozornil, byl vědci ledovec Planpincieux monitorovali již od roku 2013. Chtěli zjistit, jakým tempem roztává. „Tento jev opět ukázal, jak hora prochází změnami v důsledku klimatických změn, což ji dělá obzvláště zranitelnou,“ řekl Miserocchi italským médiím.



Není to poprvé, co jsou lidé poblíž obce Courmayeur v pohotovosti. V srpnu 2018 zemřel pár důchodců ve svém autě poté, co ho ze silnice smetl nenadálý sesuv. Vedlo to k evakuaci stovek lidí za účasti helikoptér.



Montblanský masiv se rozkládá na území Itálie, Francie a Švýcarska. Mont Blanc je nejvyšší horou Alp i Evropy a měří zhruba 4809 metrů. Dosud není zcela jasné, zda hora leží pouze na území Francie, či na hranicích s Itálií.