Zachraňte planetu, snězte své děti, křičela žena na demokratku. Vše prý bylo promyšlené

Několik lidí z publika si ženu natočilo a bizarní vystoupení se rychle dostalo do centra pozornosti na sociálních sítích včetně Twitteru, kde byla debata nejostřejší. Na video reagoval i prezident Donlad Trump a jeho syn, podle nichž šlo o jednoznačný příklad klimatické hysterie.

Mladá hvězda demokratů Ocasio-Cortezová se nejprve ženy zastávala s tím, že jde možná o duševně narušenou osobu a postavila se proti tvrzení Donalda Trumpa a jeho syna.



Demokratka prezidenta a jeho syna kritizovala s tím, že není nutné se ženě vysmívat nebo z incidentu dělat divadlo.

Nyní to však vypadá, že šlo o pečlivě připravený plán podivné pravicové organizace LaRouche PAC, jejímž cílem bylo mladou kongresmanku zesměšnit. Skupina se totiž ve čtvrtek v noci se na twitterovém účtu založeném konspiračním teoretikem Lyndonem LaRouchem přiznala, že za celou scénkou na radnici stojí a žena, která křičela, že je potřeba jíst děti, má být součástí této organizace.

Podle historika Matthewa Sweeta, který pravicovou organizaci zkoumá, byl výlev na setkání promyšlený a jde o vyzkoušenou taktiku této skupiny.

„Dělají to od sedmdesátých let. Jde o jednoduchou strategii. Někdo jde na politické setkání, vytvoří tam pozdvižení, ale mnohem důležitější je, že vytvoří jakýsi druh chaosu,“ vysvětlil pro deník The Washington Post Sweet, jehož kniha Operation Chaos mapuje historii této podivné skupiny.

LaRouche PAC popisuje jako „bizarní politický kult“, který až do své smrti letos v únoru vedl Lyndon LaRouche starší. Ten mimo jiné zkoušel osmkrát kandidovat na prezidenta a vytvořil celosvětové hnutí založené na konspiračních teoriích, rasismu, homofobii a antisemitismu. Skupina nedávno vyjádřila podporu Donaldu Trumpovi.

Turns out the woman yelling was a Trump supporter 路‍♀️



Doesn’t rule out potential mental issue (Drs do that) but good to know they were not in crisis.



Earlier this year I was stalked & very nearly hurt by a disturbed person. I don’t take chances & immediately try to de-escalate. https://t.co/kgWFvigJhy