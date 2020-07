Začíná muslimská pouť do Mekky, letos kvůli koronaviru s výrazně menší účastí

Mekka Za mimořádných opatření začíná ve středu v Saúdské Arábii velká muslimská pouť do Mekky. Těchto pěti dní intenzivních modliteb by se za normálních okolností účastnilo zhruba 2,5 milionu muslimů z celého světa, letos ale království kvůli koronaviru stanovilo limit na 10 tisíc lidí žijících v zemi. Dvě třetiny z nich budou cizinci pobývající v Saúdské Arábii, zbylí budou místní občané.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se nákaza koronavirem v Saúdské Arábii potvrdila již u více než 270 tisíc lidí a přes 2700 nemocných zemřelo. Dříve v letošním roce vláda dočasně zakázala menší poutě umra a zavedla téměř tři měsíce trvající zákaz vycházení v Mekce, uzavřela mešity během postního měsíce ramadánu a omezila ekonomické aktivity.



Velkou pouť (hadždž) má vykonat aspoň jednou za život každý muslim, jestliže mu to zdraví a finanční situace dovolí. Jinak má za sebe do Mekky aspoň vyslat zástupce. Pevně stanovené několikadenní rituály během ní mají symbolizovat základní koncepty islámu - víru, pokoru, bratrství a jednotu. Ačkoliv rozhodnutí o omezení letošní účasti se očekávalo, v 90leté historii Saúdské Arábie je bezprecedentní.



Veškeré výdaje letošním účastníkům hradí Saúdská Arábie - poskytuje ubytování, jídlo, dopravu a zdravotní péči. V běžných letech věřící stojí cesta do Mekky a pobyt tam i tisíce dolarů. Počet účastníků je vždy dán kvótami pro jednotlivé země, přičemž se nijak neomezuje věk. Letos ale platí, že poutníci musejí být zdraví a ve věku od 20 do 50 let. Další omezení se týkají povinnosti mít nasazenou roušku a pít jen dodanou balenou vodu. Dále bude zakázáno dotýkat se svatyně Kaaby a oblázky, jimiž při jednom z rituálů poutníci symbolicky kamenují satana a sbírají je na cestě k danému místu, letos budou sterilizovány předem a vydávány v obalech. Věřící si budou muset přinést vlastní modlitební koberečky a modlit se v doporučené vzdálenosti od ostatních.